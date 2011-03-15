Експерт: рейдерство в Україні стало бізнесом

Сьогодні в Україні існує «рейдерський бізнес».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова інвестиційно-керуючої компанії «AVentures Capital» Андрій КОЛОДЮК сьогодні в Києві під час круглого столу "Корпоративні конфлікти в Україні" в Інституті Горшеніна.

"У країні існують не рейдерські атаки, а рейдерський бізнес, це вигідний бізнес", - сказав він.

За його словами, для розвитку бізнесу в нього потрібно довго інвестувати, а забрати бізнес можна за 5 хвилин, витративши набагато менше грошей.

А.КОЛОДЮК відзначив, що рейдерів завжди цікавить сам конфлікт і його сторони, зацікавлені витрачати гроші на його розв’язання. "Сама система зацікавлена в тому, щоб процвітав рейдерський бізнес", - сказав він.

При цьому експерт розповів, що в правоохоронних органах і юридичних сферах України дуже мало людей, які дійсно можуть розібратися у суті конфлікту і допомогти розв`язати проблему. Тому сьогодні багато потерпілих бізнесменів об`єднуються, щоб разом захищати свої права. «Як мовиться, порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих», - сказав підприємець, відзначивши при цьому, що йому, зокрема, за три роки судових розглядів все ж вдалося повернути свій бізнес.

Голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку Дмитро ТЕВЕЛЄВ підкреслив, що протиправна діяльність, якою, по суті, є рейдерство, не може бути бізнесом.

Д.ТЕВЕЛЄВ відзначив, що для успішної боротьби з рейдерством необхідно внести низку змін до законодавства, зокрема встановити кримінальну відповідальність за «рейдерську діяльність».

"Потрібно поставити на належний рівень облік власності. Потрібні якісні законодавчі акти і документи, які трактуватимуть ті чи інші ситуації", - сказав він.

Народний депутат України від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО відзначив, що сьогодні в законодавчому полі України взагалі не існує терміну «рейдерство», тому доречніше говорити про протиправне поглинання у корпоративних суперечках. «Сьогодні вже навіть йде переділ у середині груп впливу. Чи можна все поділити на всіх? Не можна! Оскільки всіх багато, а всього - мало», - відзначив С.ВЛАСЕНКО.

Депутат упевнений, що провідну роль у подібних суперечках сьогодні грає судова система. «Тому незалежна судова система – єдина гарантія запобігання подібним корпоративним конфліктам», - відзначив він. При цьому депутат вважає, що без незалежної судової системи змін не буде, незалежно від того, хто буде при владі. С.ВЛАСЕНКО відзначив, що нове законодавство зробило судову систему ще більш залежної від влади, ніж раніше. «І ви розумієте, що якщо за корпоративним конфліктом стоїть особа, яка впливає на судову систему, то у 9 з 10 випадків – ви програєте», - відзначив депутат.

Головний редактор тижневика «Комментарии:» Вадим ДЕНИСЕНКО висловив думку, що також успішному протистоянню рейдерським атакам заважає відсутність єдиного центру ухвалення рішень. "У Росії ніхто не піде проти рішення, прийнятого першою особою. А в Україні проти слова першої особи з`явиться слово другої тощо", - сказав він.

Також В.ДЕНИСЕНКО відзначив, що сьогодні «рейдерський бізнес» базується на зрощуванні з владними структурами.

Водночас генеральний директор Групи компаній «ТЕКТ» Павло КАДАЦЬКИЙ висловив думку, що в результаті економічної кризи в Україні активність рейдерів стала знижуватися. “Вони (рейдерські атаки – УНІАН) мають певну тенденцію до загасання. Основна причина - падіння вартості спірних активів”, - сказав він.