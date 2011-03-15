Главред-медіа пояснює призупинення виходу "Газеты по-киевски"

Холдинг «Главред-медіа» заявляє, що проблема з призупиненням виходу «Газеты по-киевски» має виключно господарський характер. «У «Газету по-киевски», що видається з 2003 року, за весь період акціонерами проінвестовано понад 80 млн грн. Весь час свого існування ТОВ «Прес-центр» є дотаційним», - йдеться в заяві холдингу, яку наводить сайт Телекритика.

Як раніше повідомлялося, «Газета по-киевски» тимчасово призупинила вихід. Видання не вийшло 11-го, 14-го і 15-го березня.

Сьогодні в соціальних мережах та інтернет-ЗМІ було поширено заяву трудового колективу «Газеты по-киевски», в якій журналісти видання заявляють, що, на керівництво газети, а також на друкарню УПМ, де друкується видання, здійснюється тиск. Відтак, колектив прийняв рішення оголосити передстрайкову готовність і вимагає гарантувати йому можливість говорити з читачем про все.

«У нас складається враження, що вже досить давно і систематично тиснуть на керівництво газети. Інакше не можна пояснити, чому на редакційних літучках від нас почали прямо вимагати «не нариватися», не виходити за межі інформаційного жанру, уникати критичних коментарів», - йдеться в заяві, схваленій на загальних зборах трудового колективу 14 березня, під якою підписалися 89 осіб.

«Ми намагалися робити максимально зважені, спокійні за тоном публікації, але які все ж піднімали питання, що реально хвилюють і зачіпають українське суспільство. І в нас є всі підстави гадати, що нинішній безпрецедентний тиск пов`язаний з появою останнім часом ряду таких чесних публікацій», - сказано в заяві. Однак, хто саме чинить тиск, не сказано, зазначає ТК.

Трудовий колектив наголошує, що в аналогічній складній ситуації, як і «Газета по-киевски», опинилася безкоштовна столична «Газета нашего района», а під загрозою - вихід міських тижневиків «Газета по-одесски», «Газета по-днепровски», «Газета по-донецки», «Газета по-харьковски», «Газета по-львівськи».

Зі свого боку керівництво холдингу «Главред-медіа» у своїй заяві повідомляє, що у вересні 2010 року перед керівництвом видавництва поставили завдання надати бюджет і стратегію розвитку газети на 2011 рік. «Представлений проект бюджету з річним дефіцитом понад 35 млн грн. не був підтриманий акціонерами. У зв`язку з борговими зобов`язаннями в сумі 1,343 млн грн, що виникли перед друкарнею за друк, вихід газети був тимчасово призупинений. Загальна сума заборгованості ТОВ «Прес-центр» перейшла критичну межу і становить 2,185 млн грн», - зазначено в повідомленні.

«У лютому мажоритарний акціонер, занепокоєний ситуацією в газеті, звернувся до гендиректора Тихого С. Н. з проханням про негайне скликання зборів акціонерів, де планувалося розглянути звіт про виконання бюджету підприємства, стратегію розвитку, можливості фінансування. Однак позачергові збори, згідно з вимогами статуту підприємства, Сергієм Тихим, який несе відповідальність за поточну господарську діяльність видавництва і повністю обізнаний із ситуацією, що склалася, скликані не були. Чергові збори призначені на 14 квітня 2011 року», - повідомляє «Главред-медіа».

Головний редактор і генеральний директор газети Сергій Тихий пояснив призупинення виходу газети організаційними, а не господарськими проблемами. «Невихід газети упродовж двох днів пов`язаний з певними чинниками, я хочу особливо підкреслити, що вони не мають жодного відношення до економічних. Вони пов`язані з певними організаційними проблемами», - сказав він і наголосив, що мова не йде про закриття газети і перехід в онлайн.

«Газета по-киевски» виходить із січня 2003 року, з травня 2004-го - щоденно. Видавець - ТОВ «Пресцентр». У 2006 році запустився портал «Газеты по-киевски», стартували «Газета по-днепропетровски» і «Газета по-харьковски», у 2007-му - «Газета нашего района», «Газета по-одесски», «Газета по-донецки» і «Газета по-львівськи».