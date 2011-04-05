Укргідрометцентр прогнозує спекотне літо

Начальник Укргідрометцентру Микола КУЛЬБІДА прогнозує цього року в Україні урожай кращий, ніж минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Можна розраховувати на кращий урожай, ніж був минулого року», - сказав М.КУЛЬБІДА.

За його словами, на сьогодні ситуація з посівами і погодою в Україні цілком задовільна. «Можна сподіватися на хороші перспективи урожаю - і озимих, і ярових культур», - сказав М.КУЛЬБІДА.

Як відзначив він, озимі перезимували задовільно, проте слід пам`ятати про критичні періоди, коли наливається зерно. На його думку, врожай озимих буде мінімум на рівні 2009 р.

«Поки що все йде добре, запаси продуктивної вологи в більшості регіонів задовільні», - сказав М.КУЛЬБІДА.

Проте, зазначив він, в північній частині грунт перезволожений, а в Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях вологість дещо знижена.

«За погодними умовами в квітні ми чекаємо поповнення грунтової вологості, це створить умови для подальшого нормального розвитку озимих», - сказав М.КУЛЬБІДА. За його даними, кількість опадів у всіх областях буде більше норми на 20-40%. У травні опади очікуються в межах норми.

Як відзначив М.КУЛЬБІДА, останніми роками в Україні спостерігаються посухи, тому, чим швидше зміцняться і укорінятимуться ярові культури, чим раніше за їх посіють, тим більше у них буде шансів. Як нагадав він, останніми роками в Україні щорічно відзначається зростання температури в літні місяці, в червні воно становить менше одного градуса, в липні-серпні - майже 2 градуси. «Це говорить про те, що кожне літо у нас буде спекотним, існує загроза посушливих явищ. Це необхідно враховувати в технологіях і термінах посіву», - вважає він.

У свою чергу, президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс ЛІССІТСА відзначив, що цього року в Україні можна чекати урожай на рівні 42-43 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні господарствами всіх категорій в 2010 році одержано 39,2 млн. тонн зерна у вазі після доопрацювання, з них зерна продовольчих культур – 17,7 млн. тонн (45%), фуражних зернових – 21,5 млн. тонн (55%).