Голову фракції Черновецького тримають у київському СІЗО

Один із провідних київських адвокатів стверджує, що голову фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Дениса КОМАРНИЦЬКОГО затримано начебто за обвинуваченням у розбійному нападі.

Про це УНІАН заявив сам адвокат.

“Я вчора мав розмову з Денисом, і він повідомив, що його затримано саме за це”, - повідомив співрозмовник агентства, зауваживши при цьому, що це дійсно 187 стаття Кримінального кодексу України “розбій”, але вона порушувалася кілька років тому за фактом, і потім її все ж таки було закрито.

За словами адвоката, наразі Д.КОМАРНИЦЬКИЙ перебуває у Київському ізоляторі тимчасового утримання.

Інші подробиці щодо затримання адвокат пообіцяв розповісти в понеділок вранці, якщо матиме змогу зустрітися з Д.КОМИАРНИЦЬКИМ.

Як повідомляв УНІАН, лідера фракції Блоку Леоніда Чернівецького у Київраді затримали 8 квітня. Перший заступник Генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН пообіцяв у понеділок, 11 квітня, на прес-конференції розповісти з яких причин затримано Д.КОМАРНИЦЬКОГО.