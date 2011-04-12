У Києві за хабар затримали одного з керівників регіональної митниці

Співробітники столичного Управління СБУ затримали під час одержання хабара заступника начальника одного з митних постів Київської регіональної митниці Держмитслужби України.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ в Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, високопосадовець організував схему систематичного незаконного вимагання та одержання коштів від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за нестворення штучних перешкод у митному оформленні вантажів, що надходять на їхню адресу.

8 квітня співробітники СБУ затримали зловмисника під час одержання чергової грошової винагороди.

За матеріалами Управління СБУ в Києві столичною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.