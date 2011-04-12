П'ятьма ударами ножа на вулиці убили підприємця

У Донецькій області в центрі Маріуполя був знайдений убитим місцевий підприємець.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольського міського управління міліції.

Згідно з повідомленням, учора о 22.00 до чергової частини міліції надійшло повідомлення про те, що в центрі міста, на проспекті Леніна, лежить скривавлений чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила тіло 56-річного місцевого підприємця з 5 ножовими пораненнями у області грудей.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 115 КК України – «Умисне вбивство».

Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії, зазначається в повідомленні.