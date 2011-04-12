Енергосистеми України й Росії мають працювати паралельно

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що необхідно укласти міжурядову угоду щодо паралельної роботи електроенергетичних систем України і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві під час зустрічі з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

«Вважаю за необхідне до діючих контрактів між електроенергетичними компаніями України і Росії слід прискорити роботу з підготовки і підписання найближчим часом міжурядової угоди про заходи щодо забезпечення паралельної роботи Об`єднаної енергетичної системи Росії і електроенергетичної системи України», – сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Україні і Росії слід повніше використовувати свій потенціал у сфері електроенергетики.