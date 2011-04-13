Шахрай вербував китайців до армії США

У США заарештували китайця, котрий, як стверджує поліція, видурював гроші у своїх співвітчизників, обіцяючи влаштувати їх в американську армію. Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters, Юйпен Ден (Yupeng Deng) переконував китайських іммігрантах, що служба в збройних силах допоможе їм одержати американське громадянство.

За даними слідства, 51-річний Юйпен Ден приймав молодих людей в неіснуючий підрозділ армії США, який сам вигадав, видавав їм військову форму, возив до знятого з озброєння авіаносця в музеї в Сан-Дієго і навіть провів військовий парад в передмісті Лос-Анджелеса. Крім того, новоявлені солдати одержували фальшиві посвідчення.

З молодих людей, які повірили в його слова, Юйпен Ден, як встановлено, брав 300-450 доларів. Всього, за даними властей, підозрюваному вдалося обдурити таким чином більше 100 осіб.

Юйпен Дену пред`явлені звинувачення в шахрайстві та підробці документів. Йому загрожує до восьми років в`язниці.