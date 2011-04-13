Україна завершила ліквідацію ракет "Скад Б", повідомляє прес-служба Міністерства оборони. У Хмельницькій області відбулася церемонія розрізання останньої вантажівки цієї системи на майданчику утилізації елементів ракетних комплексів. "Україна поставила крапку в питанні ліквідації на своїй території носіїв ядерної зброї і зброї масового знищення", - зазначив начальник управління утилізації і гуманітарного розмінування дочірнього підприємства "Укроборонсервіс" Костянтин Дарькин.

Другий секретар посольства США Юрій Федьків зазначив, що Сполучені Штати надали фінансову підтримку цьому проекту, зауважує РосБізнесКонсалтинг. Він наголосив, що Вашингтон продовжить надавати допомогу Україні в знищенні твердого палива ракет РС-22 і в утилізації надлишкових боєприпасів, протипіхотних мін і стрілецької зброї в рамках програми "Партнерство заради миру".