Через зростання ціни за формулою Україна купуватиме менше газу

Україна в другому кварталі цього року планує закупити у Росії 9 млрд. кубометрів газу.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

Він уточнив, що в травні куплено 3 млрд. кубометрів газу, стільки ж планується купити і в червні.

«Ми йдемо за графіком, затвердженим Кабінетом Міністрів. Обсяг газу для закупівлі на другий квартал значно менший, ніж у першому. Ми в першому кварталі купили 17,8 млрд. кубометрів, оскільки ціна була найнижча. На другий квартал коштує 9 млрд.», - сказав Є.БАКУЛІН.

Він також зазначив, що в третьому кварталі обсяги закупівель газу будуть мінімальними, і разом із цим висловив надію на те, що Україні та Росії вдасться домовитися про зниження ціни на газ.

Також за інформацією Є.БАКУЛІНА, на сьогодні у підземних сховищах Україна накопичила 13,5 млрд. кубометрів газу.

За словами голови правління “Нафтогазу” обсяги закупівель у липні будуть ще на рівні близько 3 млрд. куб. м., а у подальші місяці вони знижуватимуться до 1,7 млрд. кубометрів.

“Безумовно, закупівлі знижуватимуться з урахуванням того, що за тенденціями на світових ринках і за формулою ціна газу росте з кожним кварталом, тому основні закупівлі були за мінімальними цінами у першому кварталі”, - сказав він.

При цьому Є.БАКУЛІН підкреслив, що НАК “Нафтогаз України” поки що не планує коректувати річні обсяги закупівель газу в поточному році. За його словами, із запланованих у 2011 році обсягів на рівні 40 млрд. куб. м., 17,7 млрд. куб. м. було закуплено у першому кварталі.

“Говорити про те, що ми знижуватимемо річні обсяги закупівлі поки що не варто, йти на такі ризики поки що не варто”, - сказав Є.БАКУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня в ефірі «5 каналу» прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що в другому півріччі Україна істотно скоротить обсяги закупівлі газу в Росії через зростання його вартості. Він додав, що основні закупівлі зроблено в першому кварталі.

Нагадаємо, що ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.