Горілчаний завод Nemiroff у Вінниці взятий під охорону міліції

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА не зміг переконати співвласників Nemiroff відновити виробництво на підприємстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДЖИГА сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«Nemiroff платить на рік близько 800 мільйонів податків. Це істотна стаття доходів бюджету області. Зараз завод більше тижня не працює. Немає відвантаження продукції тільки через те, що три власники підприємства не можуть порозумітися. Кожна сторона хоче мати свого директора», - сказав М.ДЖИГА.

Він повідомив, що в нього була зустріч із трьома головними акціонерами - Олександром ГЛУСЕМ, Яковом ГРИБОВИМ і Анатолієм КІПІШЕМ. «Моє завдання було домовитися з ними про те, щоб було запущено завод, щоб було відновлено виробництво. На жаль, мені не вдалося про це домовитися через амбіції співвласників. Тому наступне слово буде за судом (де розглядається апеляція на рішення Немирівського райсуду про поновлення Алли ГЛУСЬ на посаді директора). На жаль, влада не може втручатися в ці процеси, ми можемо лише забезпечити громадський порядок. Тому зараз завод перебуває під охороною міліції», - повідомив губернатор Вінниччини.

Він переконаний, що «чим довше цей конфлікт триватиме, тим гірше для всіх». «Для акціонерів, для робочих і для влади. Оскільки всесвітньо відомий бренд може втратити ринок. На горілчаному ринку дуже висока конкуренція, й нішу вінницької компанії можуть зайняти інші виробники, тоді Nemiroff із високодохідного підприємства може перетворитися на збиткове», - вважає М.ДЖИГА.

За його словами, питання про продаж компанії акціонерами зараз не стоїть, питання стоїть про зміну директора. Здавалося, правда є з обох сторін конфлікту, але в цих питаннях має бути остаточним чітке судове рішення, яке буде зрозумілим для всіх», - переконаний М.ДЖИГА.

Він також зазначив, що зараз усіма обставинам, які відбувалися на підприємстві, займається міліція й прокуратура. «Вони проводять перевірку, яким чином на заводі з`явилися люди в спортивних костюмах, хто й де кого бив. Є вже дві печатки підприємства, є два оригінали статуту, є багато нюансів, які вимагають розслідування зі сторони правоохоронних органів. Поки ми не бачимо з обох сторін дій, що підпадають під визначення кримінального злочину. Все відбувається на рівні цивільно-правових відносин», - додав М.ДЖИГА.