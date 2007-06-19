Виступ Ющенка на саміті ГУАМ (виклад)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО позитивно оцінює практичні результати діяльності Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ і вважає, що наразі перед нею стоять завдання щодо реалізації низки важливих регіональних проектів. Серед них – створення повноцінних міжнародних транспортних коридорів та єдиного простору видобутку і транзиту енергоресурсів, забезпечення повноцінного функціонування зони вільної торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, на цьому В.ЮЩЕНКО наголосив сьогодні у Баку у своєму виступі на пленарному засіданні саміту глав держав-членів ГУАМ «ГУАМ: об’єднуючи континенти».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що за майже десять років свого існування ГУАМ пройшла шлях від неформального об`єднання дружніх держав до повноцінної міжнародної організації. «ГУАМ стала важливим регіональним прикладом об`єднання суверенних націй довкола загальнодемократичних цінностей та євроінтеграційних устремлінь. Ми чітко визначили політичний й економічний вектори розвитку організації», – підкреслив він. Президент України висловив переконання, що «організація відбулася» і стала помітним фактором міжнародного співробітництва. Він також відзначив зацікавленість з боку світової спільноти до діяльності й перспектив ГУАМ. «Досить показово, що сьогодні в роботі нашого форуму беруть участь 30 делегацій різних країн світу й міжнародних організацій. ГУАМ активно здобуває друзів і партнерів», – наголосив В.ЮЩЕНКО. Він також відзначив важливість проведеної вчора зустрічі у форматі ГУАМ – Польща. У перспективі, за його словами, налагодження співпраці із США та Японією.

Президент України констатував, що ГУАМ вже має «цілий ряд практичних результатів». Зокрема, активно працює Віртуальний центр і Міжнародна інформаційно-аналітична система по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, торгівлею людьми. Є значне просування в реалізації Проекту сприяння торгівлі й транспортуванню, багато кроків зроблено на шляху до створення зони вільної торгівлі, розпочалася робота з розробки спільних проектів у економічній і транспортній сферах.

Серед завдань, які сьогодні необхідно реалізувати спільними зусиллями, В.ЮЩЕНКО, насамперед, назвав створення повноцінних міжнародних транспортних коридорів. «У нас є всі можливості для сучасного відродження «Великого шовкового шляху», – сказав він. В.ЮЩЕНКО також висловив упевненість, що уряди й відомства країн-учасниць ГУАМ «докладуть максимум зусиль» для забезпечення злагодженої роботи залізничного маршруту Іллічівськ – Клайпеда і поромного сполучення Іллічівськ – Поті.

Також, наголосив глава держави, потрібно зміцнити транзитні можливості й взаємодію в енергетичній сфері. Він підкреслив, що на недавньому енергетичному саміті у Кракові Азербайджан, Грузія й Україна – країни-члени ГУАМ, разом зі своїми партнерами – Польщею й Литвою виступили з ініціативою створення єдиного простору видобутку й транзиту енергоресурсів. В.ЮЩЕНКО відзначив, що у цьому напрямку вже розпочала працювати відповідна робоча група. За словами Президента України, основою для такої пропозиції став проект Євроазіатського нафтотранспортного коридору. Головною ланкою цієї системи, наголосив глава держави, є вже побудований нафтопровід «Одеса-Броди», який буде добудовано до території Польщі.

Ще одним завданням В.ЮЩЕНКО назвав забезпечення повноцінного функціонування зони вільної торгівлі «без вилучень і обмежень, заснованої на правилах і нормах СОТ».

Також Президент України порушив питання щодо «заморожених» конфліктів. Він запевнив, що Україна в подальшому продовжуватиме цілком сприяти знаходженню мирних політичних рішень. Він вважає за потрібне «предметно обговорити тему врегулювання цих конфліктів на черговій сесії Генеральної Асамблеї ООН, а також домагатися прийняття щодо них нових відповідних рішень Ради Безпеки ООН».

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що міжнародна підтримка зусиль у цьому напрямку допоможе остаточно розв`язати ці проблеми й, таким чином, зміцнить загальноєвропейську безпеку й стабільність. «У цілому ГУАМ покликаний бути оплотом стабільності й розвитку в регіоні», – заявив В.ЮЩЕНКО. Президент України також висловив сподівання, що важливу ініціативну роль у цьому відіграватиме секретаріат ГУАМ, який стежитиме за виконанням досягнутих домовленостей, пропонуючи нові цікаві ідеї.

В.ЮЩЕНКО також офіційно оголосив про перехід головування в Організації за демократію й економічний розвиток – ГУАМ від України до Азербайджану.