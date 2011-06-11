Комітет ВР проведе засідання в Нікополі та Кривому Розі

Народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА закликає зробити все, щоб зберегти конкурентоспроможність підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету ВР, під час комітетських слухань «Про ситуацію в гірничо-металургійному комплексі України», які пройшли у Верховній Раді, Н.КОРОЛЕВСЬКА наголосила на необхідності виробити взаємні зобов`язання між власниками та державою з модернізації та переоснащення підприємств.

На її думку, механізмом пошуку компромісу, спрямованого на подолання кризи у гірничо-металургійному комплексі України, є вироблення взаємних зобов`язань між власниками і державою з модернізації та переоснащення підприємств.

На слуханнях, зокрема, виступив генеральний директор Нікопольського феросплавного заводу Володимир КУЦИН. Він розповів, що екологічна інспекція через суд зажадала від керівництва підприємства негайного скорочення викидів в атмосферу і наклала штраф у розмірі 3 млн. гривень. Виконати припис екологічної інспекції можна, лише зупинивши підприємство, на якому працює близько 4 тисяч чоловік, а це, за словами гендиректора, призведе до техногенної катастрофи.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що держава має створити стимули для модернізації підприємств і поступового скорочення викидів шкідливих речовин.

«Враховуючи, що в 2011 році закінчується дія Державної програми розвитку ГМК, усі ці заходи необхідно передбачити у держпрограмі, яка почне діяти з наступного року. Також ми врахуємо ці питання при доопрацюванні мого законопроекту № 7056 «Про підвищення конкурентоспроможності підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексів», який з серпня минулого року знаходиться на розгляді парламенту», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Коментуючи виступи представників заводів та керівників профспілкових організацій галузі, які однією з причин кризи в металургії називали невиправдано високі тарифи на електроенергію, Н.КОРОЛЕВСЬКА зауважила: «Перегляд алгоритму тарифоутворення в країні - це та реформа, яка повинна пройти в енергетиці. Ні в якому випадку уряду не можна йти по шляху надання пільг окремим металургійним підприємствам, оскільки це породжує ґрунт для зловживань. Цю проблему необхідно вирішувати комплексно, щоб створити в країні рівні конкурентні умови для підприємств всіх форм власності і не знижувати конкурентоспроможність вітчизняної металургійної продукції за кордоном».

Для вивчення ситуації на підприємствах гірничо-металургійної галузі та вироблення рішень, спрямованих на подолання кризи прийнято рішення створити робочу групу, до якої увійдуть народні депутати України, представники підприємств, профспілкових організацій, профільних міністерств.

Також вирішено провести виїзні засідання Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва на Нікопольському феросплавному заводі в Нікополі та підприємстві «АрселорМіталл» у Кривому Розі і звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією негайно втрутитися в ситуацію, що склалася на підприємствах ГМК України.