Презентація книги Яцека Бохенського «Овідій Назон — поет»

24 червня у столичній книгарні «Є» (вул.. Лисенка 3) відбудеться презентація книжки Яцека Бохенського "Овідій Назон — поет". (переклад із польскої Ростислава Доценка. — Львів: «Піраміда»)

Початок – о 18.00.

У пропонованому читачам романі відомого польського письменника, уродженця Львова, Яцека Бохенського яскраво змальована трагічна доля ґеніального поета Публія Овідія Назона — творця «Любовних елегій», «Мистецтва кохання», «Засобів від кохання», славетних «Метаморфоз», «Скорботних елегій», «Листів з Понту» та інших творів.

Переклад здійснено за підтримки Інституту книжки.

Яцек Бохенський (псевд. Адам Хоспер, Теодор Урсин) народився 1926 р. у Львові, відомий польський прозаїк, есеїст, публіцист, перекладач з німецької і римської літератур; відповідальний редактор літературного андерґраундного часопису «Запис» («Zapis», 1977―1981); член Спілки польських письменників, у 1997―1999 рр. голова польського ПЕН-клубу; живе у Варшаві. Дебютував у літературі 1949 р. збіркою оповідань «Фіалки приносять нещастя». Автор книжок: «Прощання з панною Синґілю або слон і польська справа» (1960), «Божествений Юлій Цезарь. Замітки антикварія» (1961), «Табу» (1965), «Овідій Назон ― поет» (1965), «Кроваві італійські спеціали» (1982), «Стан після занепаду» (1987), «Ретро» (1990), «Капризи старшого пана» (2004), «Тринадцять європейських завдань» (2005), «Тиберій Цезарь» (2009). Лауреат премій радіо «Вільна Європа» (1962, 1965), «Солідарності» (1987) та ін. Його твори перекладено німецькою, французькою, російською, словацькою, естонською і угорською мовами.

Ростислав Доценко (1931 р. н.) ― відомий український перекладач, літературознавець, критик, 10-літній в’язень ҐУЛАҐу.

У його перекладі вийшли окремими виданнями романи О. Вайлда «Портрет Доріана Ґрея» (1968, 2003, 2005, 2006 ― разом з п’єсами), «Останній з могікан» (1969), В. Фолкнера «"Крадії" та інші твори» (1972) і «Домашнє вогнище» (1983; співперекладач В. Корнієнко), К. Воннеґута «Бойня номер п’ять, або Хрестовий похід дітей» (1976; під алонімом П. Соколовський), Ч. Діккенса «Великі сподівання» (1986, 2003), М. Мітчел «Розвіяні вітром» (1992, 2004), книжок оповідань Е. По «Золотий жук» (1972), В. Фолкнера «Червоне листя» (1978; один з перекладачів), ірландських письменників «Господар у домі» (1981), Ф. О’Коннора «Гості Ірландії» (1984), збірки фольклору «Англійські прислів’я та приказки» (1980), «Ірландські прислів’я та приказки» (1982), ірландські народні казки «Казки Смарагдовго острова» (1987) та ін. Лауреат премій ім. Максима Рильського (1993) та ім. Миколи Лукаша (2001).