Лікарям слід відвідувати похорони пацієнтів
Доводить новозеландський професор
Професор Оклендського університету (Нова Зеландія) Брюс Арролл радить лікарям ходити на похорон колишніх пацієнтів. Протягом церемонії можна не тільки віддати данину пошани покійному, а й скласти повнішу клінічну картину його хвороби, роз`яснює свою позицію лікар на сторінках British Medical Journal.
Сам Арролл відвідує похорони пацієнтів досить давно. Він вважає, що лікар, який тривалий час лікує пацієнта, несе відповідальність перед ним і його сім`єю. Тому прощання з покійним є цілком природним і сприяє уважнішому ставленню до живих людей.
На похоронах лікар має можливість висловити співчуття родичам покійного. Також при спілкуванні з членами сім`ї пацієнта він може детальніше з`ясувати обставини його смерті, що в ряді випадків дозволяє зробити певні висновки про правильність поставленого діагнозу і подальшого лікування, вважає Арролл.