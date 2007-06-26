Лікарям слід відвідувати похорони пацієнтів

Професор Оклендського університету (Нова Зеландія) Брюс Арролл радить лікарям ходити на похорон колишніх пацієнтів. Протягом церемонії можна не тільки віддати данину пошани покійному, а й скласти повнішу клінічну картину його хвороби, роз`яснює свою позицію лікар на сторінках British Medical Journal.

Сам Арролл відвідує похорони пацієнтів досить давно. Він вважає, що лікар, який тривалий час лікує пацієнта, несе відповідальність перед ним і його сім`єю. Тому прощання з покійним є цілком природним і сприяє уважнішому ставленню до живих людей.

На похоронах лікар має можливість висловити співчуття родичам покійного. Також при спілкуванні з членами сім`ї пацієнта він може детальніше з`ясувати обставини його смерті, що в ряді випадків дозволяє зробити певні висновки про правильність поставленого діагнозу і подальшого лікування, вважає Арролл.

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