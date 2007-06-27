Сімферополю пропонують чеські інвестиції

Сімферопольські власті та чеська інвестиційна компанія Arca Сapital обговорили можливість кредитування будівництва ряду соціальних об`єктів: сміттєсортувального заводу, міського колектора глибокого залягання, об`їзної дороги від смт. Гвардійського до Бахчисараю і т.д.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Сімферопольської міської ради.

Мер кримської столиці Геннадій БАБЕНКО обговорив з головою ради директорів чеської інвестиційної компанії Arca Сapital Паволом КРУПОЮ можливість будівництва в Сімферополі ряду об`єктів інфраструктури.

В ході зустрічі було відзначено, що Сімферополь потребує засобів для забезпечення цілодобового водопостачання та водовідведення.

Була досягнута домовленість про те, що міськвиконком підготує для чеського інвестора ознайомлювальний лист по кожному з пунктів, а Arca Сapital, у свою чергу, надасть мандатний лист, в якому будуть вказані умови надання кредитів.

«Поки ми не підписуватимемо ніяких договорів. Спочатку розглянемо пропозиції компанії», - підкреслив мер Сімферополя.

Довідка УНІАН. Arca Сapital – приватна компанія, що діє перш за все у області венчурного капіталу в регіоні Центральної і Східної Європи.

Представництва Arca Capital розташовані в Братиславі, Празі та Києві.