300 населених пунктів в Україні лишилися без світла

Сьогодні вночі внаслідок ускладнення погодних умов (сильний дощ, шквалисті пориви вітру) та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у чотирнадцяти областях України сталося знеструмлення 300 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Черкаській області без електрики залишився 91 населений пункт, у Житомирській - 47 н.п., Миколаївській - 33 н.п., Кіровоградській - 25 н.п., Київській - 19 н.п., Хмельницькій - 19 н.п., Рівненській - 16 н.п., Львівській - 11 н.п., Вінницькій - 9 н.п., Одеській - 8 н.п., Херсонській - 8 н.п., Полтавській - 7 н.п., Івано-Франківській - 6 н.п., Чернігівській - 1 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснюють оперативні групи Головних управлінь МНС в областях.