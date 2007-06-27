В УНІАН обговорять особливості українського судочинства

09:38, 27 червня 2007
Суспільство
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14-30 -  В УНІАН відбудеться прес-конференція ГО „Центр дослідження корпоративних відносин”, в ході якої будуть презентовані результати чергового аналітичного дослідження Центру під назвою «Особливості Українського судочинства: рейдерство і корупція». Будуть оприлюднені результати експертних опитувань, проведених Центром стосовно судових проблем в Україні. Учасники: віце-президент „Центру дослідження корпоративних відносин” Ростислав Іщенко та керівник економічних програм В’ячеслав Бутко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Потрібна акредитація. Телефон: 528-35-28.

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