У Криму на мопеді розбилися двоє дітей
10:36, 27 червня 2007Суспільство
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ГАЗ-3110 здійснив наїзд на "Сузукі"
У Криму на автодорозі Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч в дорожній аварії загинули двоє неповнолітніх, 2006 і 1992 років народження.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ автономії.
Крім того, водій мопеда - молода дівчина, 1985 р.н. - одержала серйозні травми.
За інформацією Державтоінспекції, автомобіль ГАЗ-3110, за кермом якого перебував житель Джанкоя, здійснив наїзд на мопед "Сузукі". Водій мопеда одержала політравму, струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, численні переломи і травматичний шок.
Пасажири мопеда загинули на місці ДТП.
За даними ДАІ, за добу в Криму сталося 6 дорожньо-транспортних пригод, у яких троє людей загинули і п`ять були травмовані.
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