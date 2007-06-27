У Криму на мопеді розбилися двоє дітей

У Криму на автодорозі Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч в дорожній аварії загинули двоє неповнолітніх, 2006 і 1992 років народження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ автономії.

Крім того, водій мопеда - молода дівчина, 1985 р.н. - одержала серйозні травми.

За інформацією Державтоінспекції, автомобіль ГАЗ-3110, за кермом якого перебував житель Джанкоя, здійснив наїзд на мопед "Сузукі". Водій мопеда одержала політравму, струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, численні переломи і травматичний шок.

Пасажири мопеда загинули на місці ДТП.

За даними ДАІ, за добу в Криму сталося 6 дорожньо-транспортних пригод, у яких троє людей загинули і п`ять були травмовані.