У Києві викрили чергову ”будівельну піраміду”

Співробітниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України в м.Києві викрито посадовців товариства з обмеженою відповідальністю, які у 2006 році, під приводом фінансування будівництва житлового будинку у Броварах, зібрали грошові кошти від громадян у сумі 1,3 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, прокуратурою Дніпровського району столиці за даним фактом порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).