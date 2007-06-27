У Києві викрили чергову ”будівельну піраміду”
11:57, 27 червня 2007Суспільство
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Порушено кримінальну справу
Співробітниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України в м.Києві викрито посадовців товариства з обмеженою відповідальністю, які у 2006 році, під приводом фінансування будівництва житлового будинку у Броварах, зібрали грошові кошти від громадян у сумі 1,3 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, прокуратурою Дніпровського району столиці за даним фактом порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).
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