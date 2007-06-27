Фірташ шукатиме правди в прокуратурі і судах

Керівник Group DF Дмитро ФІРТАШ вважає хибними твердження, що поширюються в деяких українських ЗМІ, а також таким, що завдають шкоди його репутації і створеній ним холдинговій компанії Group DF, у зв`язку з чим має намір звернутися з офіційною скаргою в прокуратуру і судові органи України.

Про це йдеться в заяві для українських ЗМІ управляючого директора Group DF Роберта ШЕТЛЕР-ДЖОНСА, переданій агентству УНІАН.

Зокрема, «у зв`язку з появою в українських засобах масової інформації вигадок, що стосуються особи і біографії Дмитра ФІРТАША, а також свідомо хибних тверджень, що приписуються його колишній дружині Марії ФІРТАШ і членам сім`ї КАЛИНОВСЬКИХ», Group DF заявляє наступне: «Дмитро ФІРТАШ категорично відкидає твердження про себе, що приписуються пресою членам сім`ї КАЛИНОВСЬКИХ. Шлюб Дмитра і Марії ФІРТАШ розірвано більше півтора року тому, і Д.ФІРТАШ підкреслює, що до нинішнього часу всі юридичні і майнові питання, пов`язані з розірванням цього шлюбу, врегульовані в суді й закріплені в мировій угоді».

Також в заяві особливо підкреслюється, що «Д.ФІРТАШ не має ніякого відношення до трагічної дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Шевченка, а також не мав ніяких контактів з українськими органами прокуратури і слідства щодо даної події. Він висловлює глибокі співчуття родичам загиблих».

«У зв`язку з поширюваними хибними твердженнями, які завдають шкоди репутації Дмитра ФІРТАША і створеній ним холдинговій компанії Group DF, Д.ФІРТАШ має намір звернутися з офіційною скаргою в прокуратуру і судові органи України», - сказано в заяві.

Крім того, Group DF обіцяє у разі необхідності виступити з подальшими заявами на цю тему.

Як повідомляв УНІАН, аварія за участю Сергія КАЛИНОВСЬКОГО - молодшого сина великого нафтового бізнесмена Зиновія КАЛИНОВСЬКОГО і екс-дружини співвласника «РосУкрЕнерго» Д.ФІРТАША Марії ФІРТАШ – сталася 30 травня близько 5-ї години ранку. BMW М6, за кермом якого перебував С.КАЛИНОВСЬКИЙ, врізався у припарковані "Жигулі" на бульварі Шевченка, 23 у Києві. Пасажир "Жигулів", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці. З С.КАЛИНОВСЬКИМ у машині їхала його 25-річна подруга, яка через декілька днів померла від одержаних травм.

В інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине» (№130 від 25 червня) колишній пасинок Д.ФІРТАША Олександр КАЛИНОВСЬКИЙ допустив, що аварію, в якій звинувачують його брата Сергія і в результаті якої загинули двоє людей, міг організувати Д.ФІРТАШ.

«Я думаю, що організувати цю акцію міг Дмитро ФІРТАШ, колишній чоловік моєї матері», - сказав О.КАЛИНОВСЬКИЙ. Він пов`язує те, що відбувається з тим, що його мати вирішила вступити з Д.ФІРТАШЕМ у майнову суперечку.