Київводоканал за допомогою діггерів зібрав інформацію про несанкціоновані підключення до міської каналізації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі водоканалу, незважаючи на те, що система дощової каналізації не належить до сфери управління ПАТ “Київводоканалу”, підприємство спільно з ініціативною групою київських діггерів, які володіють розширеною інформацією про стан зазначених мереж, активно долучиться до виявлення й усунення незаконних врізок до міських зливостоків. Про це заявив заступник генерального директора підприємства Андрій БІЛИК під час наради у КМДА щодо стану і перспектив розвитку системи міської дощової каналізації, яка відбулася під головуванням першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА.

"Оскільки питання стану дощової каналізації безпосередньо пов`язане з екологічним станом джерел водопостачання столиці, Київводоканал готовий передати матеріали, надані київськими діггерами, усім зацікавленим службам і здійснювати технічну допомогу по виявленню та відключенню порушників", - зазначив він.

У свою чергу О.МАЗУРЧАК закликав підприємства активно застосовувати діючу систему штрафів при з`ясуванні власників самовільних врізок до зливової каналізації, а також залучати до вирішення проблемних питань представників санепідемстанції та прокуратури.

Крім того, він доручив розпочати роботу зі створення міської цільової програми розвитку дощової каналізації до 2015 року. До цього часу подібного документу не існує.

У Київводоканалі наголошують на необхідності запровадити жорсткий контроль за станом дощової каналізації у місті. Через незаконні врізки у зливостоки безпосередньо до річок, без будь-якої попередньої очистки, часто потрапляють концентровані шкідливі стоки, які знищують усе живе у водоймі та значно погіршують стан джерел водопостачання. Засмічення мереж дощової каналізації становить загрозу благоустрою міста через затоплення території під час опадів, також відзначають фахівці.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня голова КМДА Олександр ПОПОВ доручив керівникам профільних структур в управлінні міста провести переговори з діггерами щодо можливості їхнього залучення до виявлення несанкціонованих викидів каналізаційних стоків у загальну каналізаційну систему міста, у Дніпро та інші водойми столиці.