Нардеп пропонує модернізувати «трубу» за бюджетні гроші

Україна може самостійного забезпечити модернізацію своєї газотранспортної системи як з фінансового, так і з технічного погляду.

Таку думку висловили сьогодні експерти під час круглого столу на тему: «Майбутнє української газотранспортної системи», організованого Інститутом Горшеніна.

Так, народний депутат Сергій ПАШИНСЬКИЙ (БЮТ) переконаний, що для модернізації української ГТС створення консорціуму з ЄС чи РФ не є обов`язковою умовою. «Українська ГТС на сьогодні функціонує цілком нормально, маючи у своєму складі 81 газоперекачувальну станцію, 26 тисяч кілометрів магістральних нафтопроводів і найбільші в Європі підземні сховищами газу. Єдина проблема в тому, що 86% устаткування нашої ГТС є застарілим і має недостатньо високу ефективність», - уточнив народний депутат.

При цьому, за його словами, необхідно чітко відокремлювати модернізацію ГТС від збільшення її транзитної спроможності. «Максимальна потужність української газотранспортної системи з прокачування газу становить 180 млрд. Кубічних метрів на рік. Але навіть на піку постачань російського газу таких обсягів не спостерігалося. Таким чином, упродовж наступних 20 років транзитні потужності нашої ГТС задовольнятимуть потреби і Росії, і країн Євросоюзу», - сказав С.ПАШИНСЬКИЙ.

На його думку, в рамках модернізації ГТС необхідно насамперед провести заміну застарілого устаткування на компресорних станціях. «На таких українських підприємствах, як «Зоря-Машпроект», НВО імені Фрунзе і «Мотор Січ», вже розроблено газотурбінне устаткування, яке дасть змогу заощадити до 2 млрд. куб. м на рік технічного газу, використовуваного для забезпечення прокачування газу до Європи. За нинішніх цін це дасть змогу збільшити щорічний дохід від експлуатації української ГТС на 600-700 млн. доларів», - вважає С.ПАШИНСЬКИЙ.

Він також переконаний, що модернізація ГТС цілком по кишені українському держбюджету. «Тільки цього року за транзит російського газу Україна одержить 3 млрд. доларів», - додав народний депутат.

Радник, керівник групи економічної політики посольства РФ в Україні Олексій УРІН погодився з тим, що модернізація ГТС є посильним завданням для України. «З цим проектом Україна може впоратися самостійно, і ми із задоволенням сприйняли заяву «Нафтогазу» про те, що він приступив до першої черги модернізації ГТС за власні кошти», - сказав О.УРІН. І додав: «Разом з тим, Росія як основний постачальник газу через українську ГТС завжди готова приєднатися до цього процесу. Проте необхідно пам`ятати, що модернізація ГТС насамперед на користь самої України, тоді як для РФ це не такий вже й цікавий проект».