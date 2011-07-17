Завтра спека та короткочасні дощі

Завтра в Україні збережеться спекотна погода, в деяких областях пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в гідрометцентрі, 18 липня буде мінлива хмарність. В західних, центральних, вночі також у північних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів, лише в Криму вдень подекуди грозові дощі, пориви вітру 15-20 м/с. Вітер південно-східний, східний, 3-8 м/с. Температура в західних областях вночі 13-18°, вдень 24-29°; на решті території вночі 17-22°, на узбережжі морів до 25°, вдень 29-34°, на півдні та сході місцями 35-38°, лише в північних областях 26-31°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 26-31°.

У столиці мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень близько 30°.

17 липня температура води в Чорному та Азовському морі 23-26°; у Дніпрі біля Києва 23°.