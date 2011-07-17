Чавес: зараз не час помирати

Президент Венесуели Уго Чавес в ніч на неділю прибув на Кубу, де має пройти курс хіміотерапії, повідомляє Франс Пресс з посиланням на місцеве телебачення.

Літак з Чавесом у супроводі старшої доньки Рози приземлився в Гавані. Там його зустрів президент Куби Рауль Кастро і міністр закордонних справ.

"Я повернусь у кращій формі, ніж зараз. Я виїжджаю на кілька днів, але не прощаюся. Зараз не час помирати, а час жити", - цитує агентство звернення Чавеса.

Поки не відомо, скільки часу може забрати лікування Чавеса. Венесуельський президент відкинув заклики опозиції повністю передати владу на час лікування віце-президентові Еліасу Хауа і наділив деякими повноваженнями, зокрема правом вирішувати питання, пов`язані з бюджетом, свого заступника і міністра фінансів Хорхе Джіордані (Jorge Giordani).

10 червня на Кубі Чавесу зробили операцію у зв`язку з внутрішньотазовим абсцесом. Пізніше він переніс ще одну операцію - з видалення ракових пухлин з кишковика. Лікування лідера Венесуели на Кубі спричинило багато чуток і здогадів у ЗМІ. Повідомлялося, що стан Чавеса оцінюється як "серйозний, і є ймовірність, що ракова пухлина дала метастази".

Раніше передбачалося, що Чавес проходитиме курс лікування в сирійсько-ліванському госпіталі в бразильському місті Сан-Паулу, зауважує РІА "Новости". Ця клініка широкого профілю вважається однією з кращих в Латинській Америці. Серед її пацієнтів багато політиків, бізнесменів і зірок шоу-бізнесу з Бразилії та інших країн.