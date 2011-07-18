Столиці повернули 240 га землі, незаконно виділеної Київрадою
12:08, 18 липня 2011Суспільство
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ГПУ: вартість - понад 470 млн. грн.
За раніше задоволеними позовами Генеральної прокуратури України у розпорядження Київської міської ради фактично повернуто 240 га землі вартістю понад 470 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.
При цьому в Генеральній прокуратурі запевнили, що нею будуть і надалі вживатися заходи з виконання всіх рішень судів, якими скасовані рішення Київської міської ради від 2007 року про передачу 1600 га міських земель.
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