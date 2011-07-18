Столиці повернули 240 га землі, незаконно виділеної Київрадою

За раніше задоволеними позовами Генеральної прокуратури України у розпорядження Київської міської ради фактично повернуто 240 га землі вартістю понад 470 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

При цьому в Генеральній прокуратурі запевнили, що нею будуть і надалі вживатися заходи з виконання всіх рішень судів, якими скасовані рішення Київської міської ради від 2007 року про передачу 1600 га міських земель.