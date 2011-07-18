Директора Воронцовського палацу звинуватили в особливо великій розтраті

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальну справу стосовно директора Кримської Республіканської установи «Алупкінський палацово-парковий музей-заповідник» за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Як повідомляє Відділ громадських зв’язків Головного управління МВС України в АР Крим, у січні 2007 року директор музею-заповідника уклав договір з однією зі столичних будівельних компаній з виконання ремонтно-реставраційних робіт даху Воронцовського палацу на суму понад 500 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що роботи проводилися за завищеними цінами, і директор музею необгрунтовано склав акт прийняття виконаних робіт.

Музей є власністю Криму, фінансування його здійснюється з бюджету автономії. Збиток від незаконної діяльності посадової особи становив більш як 140 тис. грн.

Розслідування кримінальної справи прокуратура доручила Слідчому управлінню ГУ МВС України в АРК, ведеться слідство.