Експерт переконує: те, що Америці добре, Україні - не дуже
Мова про сланцевий газ
На думку заступника директора НТЦ «Психея» Геннадія РЯБЦЕВА, тема сланцевого газу як чинника геополітичного впливу актуальна тільки для Сполучених Штатів, які спроможні відмовитися від поставок цього енергоносія з-за кордону у скрапленому вигляді.
Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, про це Г.РЯБЦЕВ заявив у ході експертного інтерв`ю інституту в рамках дослідної програми «Сланцевый газ в Україні і світі».
«Стрімкому розвитку видобування сланцевого газу на території США сприяла низка чинників: могутній економічний потенціал, значні запаси і величезні малозаселені території, високий ступінь вивченості родовищ, постійне удосконалення технологія буріння, близькість до районів споживання газу, пільгове оподаткування, розвинена інфраструктура газотранспортних мереж і прагнення досягти енергетичної безпеки за рахунок власних ресурсів», - пояснює експерт.
«Поняття енергетичної безпеки держави багатогранне, але для США – це синонім незалежності. Звідси прагнення до випуску біопалива із сільгосппродукції зі скороченням посівних площ для виробництва продуктів харчування; витрачання мільярдів доларів на відновлювані джерела енергії, усвідомлюючи при цьому, що кінець епохи вуглеводнів настане ще дуже не скоро, і справа тут не в глобальному потепленні. І пропозиції нинішнього Президента США Барака ОБАМИ зняти заборону на видобування вуглеводнів поблизу узбережжя Вірджинії, Флориди і Мексиканської затоки, що призведе до неминучих екологічних наслідків. Ці приклади можна продовжити. Все сказане наштовхує на думку про те, що видобування сланцевого газу – суто американське явище», - зазначив він.
Головною ж екологічною проблемою, на думку Г.РЯБЦЕВА, є ймовірність забруднення водоносних пластів метаном і використовуваними розчинами. «Навіть очищений буровий розчин, в якому на хімічні домішки припадає лише 1-2%, здатний отруїти ґрунтові води, тим паче, що з свердловин піднімають тільки третину використовуваної води. Деякі компоненти, які застосовують для досягнення необхідної в`язкості рідини розриву, мають канцерогенний характер, тому їх потрапляння в пласти, що містять підземні води, небезпечне. До того ж тріщини від гідророзриву можуть поширюватися вгору, забруднюючи ґрунтові води закачуваною рідиною або сприяючи надходженню в них метану», - вважає експерт.
Також Г.РЯБЦЕВ зазначив, що кримінальну відповідальність за проведення гідророзривів запроваджено у Франції, мораторій на гідророзриви запроваджено у штаті Нью-Йорк (США), а також – на землях Нижня Саксонія і Північний Рейн-Вестфалія (ФРН).
Довідка УНІАН. Сланцевый газ – природний газ, який добувається із сланцю - поширеної осадової породи.
Сланцевый газ змінив енергетичний ринок США і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію за видобутком газу переважно за рахунок сланцевого газу.
Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, одержали ліцензії на пошуки сланцевого газу у Швеції, Польщі, Німеччині і Франції. Таким чином, сланцевый газ може незабаром прийти у Європу, змінивши баланс сил у її відносинах з Росією.
Міністерство екології і природних ресурсів України планує залучити міжнародних інвесторів до вивчення і розробки українських родовищ сланцевого газу.
За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші у Європі запаси сланцевого газу. За прогнозами, Україна через 3-4 роки зможе видобувати від 7 до 10 млрд. куб. м на рік цих енергоресурсів.