Експерт переконує: те, що Америці добре, Україні - не дуже

На думку заступника директора НТЦ «Психея» Геннадія РЯБЦЕВА, тема сланцевого газу як чинника геополітичного впливу актуальна тільки для Сполучених Штатів, які спроможні відмовитися від поставок цього енергоносія з-за кордону у скрапленому вигляді.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, про це Г.РЯБЦЕВ заявив у ході експертного інтерв`ю інституту в рамках дослідної програми «Сланцевый газ в Україні і світі».

«Стрімкому розвитку видобування сланцевого газу на території США сприяла низка чинників: могутній економічний потенціал, значні запаси і величезні малозаселені території, високий ступінь вивченості родовищ, постійне удосконалення технологія буріння, близькість до районів споживання газу, пільгове оподаткування, розвинена інфраструктура газотранспортних мереж і прагнення досягти енергетичної безпеки за рахунок власних ресурсів», - пояснює експерт.

«Поняття енергетичної безпеки держави багатогранне, але для США – це синонім незалежності. Звідси прагнення до випуску біопалива із сільгосппродукції зі скороченням посівних площ для виробництва продуктів харчування; витрачання мільярдів доларів на відновлювані джерела енергії, усвідомлюючи при цьому, що кінець епохи вуглеводнів настане ще дуже не скоро, і справа тут не в глобальному потепленні. І пропозиції нинішнього Президента США Барака ОБАМИ зняти заборону на видобування вуглеводнів поблизу узбережжя Вірджинії, Флориди і Мексиканської затоки, що призведе до неминучих екологічних наслідків. Ці приклади можна продовжити. Все сказане наштовхує на думку про те, що видобування сланцевого газу – суто американське явище», - зазначив він.

Головною ж екологічною проблемою, на думку Г.РЯБЦЕВА, є ймовірність забруднення водоносних пластів метаном і використовуваними розчинами. «Навіть очищений буровий розчин, в якому на хімічні домішки припадає лише 1-2%, здатний отруїти ґрунтові води, тим паче, що з свердловин піднімають тільки третину використовуваної води. Деякі компоненти, які застосовують для досягнення необхідної в`язкості рідини розриву, мають канцерогенний характер, тому їх потрапляння в пласти, що містять підземні води, небезпечне. До того ж тріщини від гідророзриву можуть поширюватися вгору, забруднюючи ґрунтові води закачуваною рідиною або сприяючи надходженню в них метану», - вважає експерт.

Також Г.РЯБЦЕВ зазначив, що кримінальну відповідальність за проведення гідророзривів запроваджено у Франції, мораторій на гідророзриви запроваджено у штаті Нью-Йорк (США), а також – на землях Нижня Саксонія і Північний Рейн-Вестфалія (ФРН).

Довідка УНІАН. Сланцевый газ – природний газ, який добувається із сланцю - поширеної осадової породи.

Сланцевый газ змінив енергетичний ринок США і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію за видобутком газу переважно за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, одержали ліцензії на пошуки сланцевого газу у Швеції, Польщі, Німеччині і Франції. Таким чином, сланцевый газ може незабаром прийти у Європу, змінивши баланс сил у її відносинах з Росією.

Міністерство екології і природних ресурсів України планує залучити міжнародних інвесторів до вивчення і розробки українських родовищ сланцевого газу.

За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші у Європі запаси сланцевого газу. За прогнозами, Україна через 3-4 роки зможе видобувати від 7 до 10 млрд. куб. м на рік цих енергоресурсів.