Експерт: заяви Газпрому про дешевий газ для України - безпідставні

Заяви російської компанії «Газпром» про те, що Україна одержує російський газ за низькими цінами, є безпідставними.

Як передає кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив незалежний експерт з питань енергетики, колишній керівник прес-служби «Нафтогазу України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ під час відеомосту Москва – Київ на тему: «Газ – спірні питання у відносинах Росії й України. Думки експертів».

«Україна зараз із знижкою платить 360 дол. за тис. куб – це ціна третього кварталу, Німеччина – 373 дол. за той самий обсяг. Вартість транзиту від України до Німеччини – 70 дол.», - сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

При цьому він наголосив, що якщо від цього відняти 100 дол., згідно з Харківськими угодами, тоді можна одержати реальну ціну для України.

«Питання про утриманство, поїзд з дешевому газом – це не до нас», - наголосив він.

У свою чергу, незалежний експерт з питань енергетики Олександр НАРБУТ відзначив, що європейські компанії, які працюють за довгостроковими контрактами з «Газпромом», неодноразово міняли умови постачань.

“Мабуть, нам доведеться вдаватися до допомоги Шведського права (звертатися в Стокгольмський арбітраж)», - сказав він.

Крім того, завідувачка відділу розвитку нафтогазового комплексу Росії і світу Інституту енергетичних досліджень РАН Тетяна МИТРОВА заявила, що якщо ціна була неприйнятною для України, їй не треба було підписувати такий контракт.

«Росія наполягатиме на виконанні контрактів, які було підписано. Так би робила будь-яка країна-постачальник і не треба демонізувати Росію», - сказала вона.

Також, професор Російського державного університету нафти і газу імені І.М.Губкіна, консультант правління «Газпромбанку», радник правління «ДПБ Нафтогаз Сервісіз Б.В.» Андрій КОНОПЛЯНИК відзначив, що діючий контракт прив`язаний не до Німеччини, а вартості мазуту, газойлю і дизпального в портах Південної Європи.

«Діючий контракт не має жодного стосунку до цін у Німеччині, там закладена інша формула», - сказав він.

За його словами, контракт був підписаний на піку цін на нафту, тому Україна одержала таку високу ціну на газ.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що Україна вже одержує російський газ за ціною нижчою, ніж у багатьох її сусідів, тоді як ставка на транзит через українську територію вищі за діючі для цілого ряду європейських країн. Також діючі контракти «Газпрому «і НАК «Нафтогаз України» з постачання і транзиту відповідають усім вимогам європейського газового ринку.

«Уряд України введений в оману щодо ціни постачань російського газу для українських споживачів і ставки на транзит. Ставка на транзит через Україну значно вища, ніж у Німеччині, Польщі і Словаччині. Ставка на транзит прив`язана до ціни газу, а ціна газу для українських споживачів значно нижча, ніж у Польщі, Угорщині, Туреччині і Румунії», - сказав О.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортованого природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпроти, заниженою.

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН вважає об`єктивною ціну природного газу на рівні 230 дол. за тис. куб. м., що його поставляє російське ВАТ «Газпром».