7 журналістських організацій створили Українську медіа-асоціацію

Сім журналістських організацій України 12 вересня підписали меморандум про створення першого саморегулюючого органу у сфері ЗМІ – Української медіа-асоціації.

Як повідомили УНІАН в організації «Репортери без кордонів», до неї увійшли Інститут масової інформації, професійна спілка «Медіафронт», громадський рух «Стоп цензурі!», Інститут медіа-права, ГО «Телекритика», бюро журналістських розслідувань «Свідомо» та ГО «Інтерньюз-Україна».

Метою створення асоціації є об’єднання зусиль у боротьбі за свободу слова, сприяння розвитку незалежної та фахової журналістики в Україні, активізація журналістського руху, поліпшення захисту професійних прав журналістів і саморегуляція галузі.

Асоціація не фінансується та не підтримується жодною політичною силою (політиком) та не фінансує і не підтримує жодних політичних сил або політиків.

З метою напрацювання статуту, регламенту діяльності та стратегії розвитку асоціації створено робочу групу, до якої увійшли представники організацій, які підписали меморандум, та провідні журналісти Україні.

«Ми закликаємо всі журналістські організації України, які поділяють наші цілі, приєднуватись до меморандуму про створення асоціації і працювати разом з нами для розвитку журналістики в Україні», - йдеться у прес-релізі.