Без бюджетної допомоги виробники зернових працюватимуть краще

Комісар ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн ФІШЕР-БОЕЛЬ пропонує припинити бюджетну допомогу виробникам зернових на 2007/2008 маркетинговий рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, відповідні пропозиції вона запропонувала на розгляд Комісії.

Комісар пояснює свою пропозицію тим, що нижчий, ніж очікувався врожай зернових в 2006 році (265,5 млн. тонн) привів до зниження пропозиції наприкінці 2006/2007 маркетингового року і зростанню ціни до історичного максимуму.

Інтервенційні запаси зернових скоротилися протягом року з 14 млн. тонн до 2,5 млн. тонн.

Загалом у світі очікується падіння кінцевих залишків зернових на складах до кінця 2007/2008 маркетингового року до 111 млн. тонн – найнижчого рівня за 28 років.

На переконання комісара ЄС, скасування бюджетної допомоги призведе до стимулювання фермерів наростити виробництво зернових на 10-17 млн. тонн в 2008 році.

Бюджетна допомога виробникам зернових була запроваджена в ЄС з 1988/1989 маркетингового року.