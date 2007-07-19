Рудьковський рибу не ловив, не загоряв і підстав для відставки не бачить

Міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ не бачить підстав для виходу у відставку у зв`язку з аваріями на транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сьогодні заявив журналістам на брифінгу.

«Якщо ви скажете, що міністр ловив рибу, загоряв і нічого не робив щодо безпеки, тоді претензії аргументовані», - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що нинішнє керівництво Міністерства транспорту прийняло в три рази більше рішень щодо безпеки, ніж попередні керівники

Він також повідомив, що в першому півріччі кількість аварій на транспорті знизилася на 26%, кількість травмованих знизилася на 25%, а загиблих на 32%.

Міністр наголосив, що міністерство працює над підвищенням безпеки. Водночас він зазначив, що не всі ініціативи міністерства підтримуються. Зокрема, за його даними, ще в квітні за його ініціативою Кабміном було розглянуто і підтримано постанову щодо посилення контролю за технічним станом транспортних засобів, проте, вона дотепер не вийшло.

«Ця постанова гальмується десь в апараті», - сказав він.

Також міністр зазначив, що «ходить коридорами» постанова щодо збільшення кількості працівників Головавтотрансінспекції, хоча вона було завізована всіма зацікавленими міністерствами.

Водночас міністр повідомив, що готовий піти у відставку, якщо будуть на те підстави.

«Якщо будуть підстави, то я готовий піти у відставку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА висловив думку, що Кабінет міністрів має звільнити М.РУДЬКОВСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв`язку України через аварію вантажного поїзду у Львівській області, що перевозив жовтий фосфор. Таку ж думку висловили лідери опозиційних політичних сил України.