Автомобіль видавця «Фокусу» постраждав у безпрецедентному ДТП

Вчора, 18 липня, в Києві на подвір’ї житлового будинку на вулиці Героїв Сталінграда сталася безпрецедентна автомобільна аварія – розбито 9 машин, могло постраждати мінімум 8 людей. Серед розбитих автомобілів виявилася машина видавця журналу «Фокус» Надії Шаломової.

Пізно ввечері на подвір’я житлового будинку на величезній швидкості в`їхав автомобіль «Мерседес», врізався в ряд припаркованих машин, розбив три з них і відлетів до бордюру. Потім «Мерседес» знову рушив з місця, не впорався з управлінням і розбив ще 6 автомобілів, які стояли на стоянці. За свідченнями очевидців, від автомобіля в останню мить встигли відскочити 8 чоловік, що були в той момент на подвір’ї.

Мешканці двору, які викликали ДАІ, стверджують, що водій «Мерседеса» довго просто не міг вийти з автомобіля, оскільки був у стані сильного алкогольного сп`яніння. Винуватцем ДТП виявився 39-річний киянин Андрій Кургаєв, що живе в сусідньому будинку.

Особливо обурливим нам здається наступний факт - незадовго після прибуття ДАІ на подвір’ї з`явилася людина, яка, за твердженям очевидців, пред`являла посвідчення помічника депутата від партії БЮТ Григорія Омельченка. Людина з посвідченням вступила в переговори з автоінспекторами, захищаючи порушника. На запитання потерпілих про те хто він такий і чому втручається, відповідати відмовився. Очевидно, що якби в процес не втрутився представник СБУ, розгляд аварії міг закінчитися нічим.

«Фокус» має намір уважно стежити за розвитком подій навколо безпрецедентної аварії. Нам хочеться сподіватися, що участь у цьому процесі представників медіа і політичних партій буде додатковим стимулом для правоохоронних органів, щоб не тільки довести цю ситуацію до кінця, а й надалі убезпечити від подібних подій житлові і пішохідні зони, де зазвичай гуляють діти.