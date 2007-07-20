Один з власників ”львівського” фосфору хоче стати мером Єрусалима

Як вже повідомляли ЗМІ, 15 цистерн з жовтим фосфором, що зійшли з рейок 16 липня, належать компанії «Казфосфат». Казахстанська преса пов`язує цю фірму з громадянами Ізраїлю Левом Лєваєвим і Аркадієм Гайдамакою. Газета «Дело» пише, що, за даними агентства «ЦентрАзії», останній з бізнесменів оголошувався в розшук Інтерполом на вимогу Франції. Зараз обидва підприємці проживають в Ізраїлі.

Агентство «Ура-Інформ» повідомило, що бізнесмен Аркадій Гайдамака (Арьє Бар-Лев) народився 8 квітня 1952 року в Бердичеві Житомирської області. Якраз в день аварії російська газета «Время новостей» повідомила, що ізраїльський бізнесмен «російського» походження 55-річний Аркадій Гайдамака провів перший з`їзд партії "Соціальна справедливість". Сам Гайдамака заявив про бажання стати мером Єрусалима.

Російськомовний мільярдер став одним з найпопулярніших людей в Ізраїлі під час Другої ліванської війни. Він створював табори біженців, де минулого літа від ракет "Хезболла" рятувалися тисячі жителів північних районів Ізраїлю. І це не зважаючи на те, що він вважається організатором однієї з найкрупніших корупційних справ в історії Франції. Гайдамаку разом з 41 політиком і бізнесменом звинувачують в незаконних фінансових операціях і хабарництві при продажі зброї уряду Анголи. Серед фігурантів справи, що одержала в пресі назва «Анголагейт» – колишній глава МВС, помічник екс-президента, син покійного глави Франції Жан-Крістоф Міттеран. Йдеться про постачання уряду Анголи впродовж 1990-х років зброї на суму близько 800 млн. доларів в обхід уряду Франції.

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