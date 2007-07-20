Дерипаска купує Харківський тракторний завод?

Група ГАЗ купує Харківський тракторний завод (ХТЗ), повідомило РІА "Новости" джерело в топ-менеджменті ХТЗ.

"Сьогодні на заводі - юристи і менеджери російської групи "ГАЗ" Олега Дерипаски, вони в Харкові оформляють документи на придбання у людей Олександра Ярославського (фінансово-промислова група "Укрсиб") контрольного пакету акцій ХТЗ", - сказав співрозмовник агентства.

На 23 липня призначене офіційне представлення нового генерального директора заводу. За словами джерела, підприємство очолить росіянин Олександр Косов, який донині працював на ХТЗ виконавчим директором.

Після зміни власника, за даними джерела, ХТЗ увійде до складу російського дивізіону "Спецтехніка" (група "ГАЗ"). Сьогодні у складі "Спецтехніки", за даними офіційного сайту групи "ГАЗ", п`ять російських заводів, які випускають автогрейдери, бульдозери й екскаватори.

ВАТ "Харківський тракторний завод імені Орджонікідзе" - найбільший виробник колісних і гусеничних сільськогосподарських тракторів, будівельно-дорожної техніки і тягачів в Україні. Державі належить 27,6% акцій підприємства, 24,9% акцій - компанії "Тетра-інвест" (Дніпропетровськ), 24,8997% акцій - ЗАТ "Алатау" (Харків), 14,35% акцій належать компанії "Фірма "Незалежність" (Харків). Всі три компанії афильовані з бізнесом харківського підприємця Олександра Ярославського.

Група ГАЗ була створена 2005 року в ході реструктуризації виробничих активів ВАТ "Руспромавто". До складу групи входять ВАТ "ГАЗ" і його дочірні підприємства, включаючи автомобільний завод ГАЗ, Павлівський і Голіцинський автобусні заводи, Канашський автоагрегатний завод, завод Саранська автосамоскидів, Ярославський завод дизельної апаратури, "Автодизель" та інші.