BAA збирається продати мережу магазинів Duty Free
Вартість операції може скласти 744 млн. євро
Британський підрозділ BAA іспанською Ferrovial, зокрема, що управляє міжнародною франчайзинговою мережею магазинів безмитної торгівлі World Duty Free, шукає банк для її продажу.
Як передає Reuters з посиланням на британські ЗМІ, вартість операції з продажу магазинів, які традиційно будуються на кордонах або в міжнародних аеропортах, може скласти близько 500 млн. фунтів стерлінгів (744 млн. євро).
Повідомляється, що BAA намагається сконцентрувати увагу на поліпшенні якості сервісу і адміністрування в аеропортах, зокрема лондонського Heathrow, де останнім часом претензії від пасажирів, авіакомпаній і профспілок набули масового характеру. BAA не справляється з пасажиропотоком, не забезпечує своєчасний прийом і видачу багажу, її співробітники незадоволені умовами праці. Кошти від продажу мережі World Duty Free, середньорічний об`єм продажів якої складає близько 300 млн. фунтів стерлінгів (446 млн. євро), могли б піти на вирішення цих проблем.
Як потенційний посередник з продажу франчайзингової мережі, куди входять 65 магазинів в найбільших аеропортах різних країн світу, називаються NM Rothschild, Citigroup, Dresdner Kleinwort і Credit Suisse. Представники BAA поки не прокоментували це повідомлення.