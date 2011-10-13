Міністерство готує енергоаудит

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розробляє програму комплексного енергоаудиту територій країни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

«Є доручення Президента про проведення енергоаудиту територій, ми займаємося підготовкою програми конкретних заходів. Це дасть змогу провести правильні рішення щодо ліквідації втрат, підвищити ефективність систем теплопостачання. Ключовими напрямками будуть термомодернізація житлового фонду, модернізація тепломереж і котельних», – сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК.