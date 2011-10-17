Експерт: різкі перепади цін на продовольство неминучі

Боротися із стрибками цін на світовому продовольчому ринку марно, але поліпшити ситуацію можна, вважає головний економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Абдолреза Аббасіан.

Як розповів в інтерв`ю РІА "Новости" у Всесвітній день продовольства, який відзначався в неділю, експерт FAO, волатильність - результат багатьох факторів.

"Це явище пов`язане з іншими секторами: такими, як енергетика та фінанси, змінами погоди, а також з тим, що ми не можемо виробляти стільки продовольства, скільки необхідно... Ціни на продовольство реагують на все це, тому не може бути єдиного рішення для виходу з цієї ситуації ", - сказав він.

Відтак, на думку фахівця, створення єдиної Системи інформаційного забезпечення агропромислового комплексу (AMIS), якою займаються країни G20, дасть змогу робити точніші прогнози коливань цін на продовольство.

"Є надія, що зі створенням такої системи волатильність стане більш передбачуваною", - додав співрозмовник агентства.

Говорячи про те, що світові ціни на продовольство, як і раніше залишаються високими, Аббасіан зазначив, що самі по собі високі ціни не такі страшні, як їх різке коливання.

"Фермери завжди раді високими цінами, принаймні, деякі з них. А ось волатильність не йде на користь нікому, бо її поки неможливо прогнозувати", - додав економіст FAO.

"На світовому ринку ціни стали дуже непевними, а стрибки цін - непередбачуваними. У цій ситуації ми можемо зробити не так багато. Можливо, ми просто повинні змиритися з цим, але тоді необхідні серйозніші заходи безпеки (незахищених країн)", - підсумував Аббасіан.

В останньому щорічному звіті про ситуацію із забезпеченням продовольчої безпеки в світі, який 10 жовтня оприлюднила FAO спільно з Міжнародним фондом сільськогосподарського розвитку (IFAD) і Всесвітньою продовольчою програмою (WFP), зазначається, що світові ціни на продовольство, як і раніше, залишаться високими і схильними до різких коливань. На думку експертів, це становить небезпеку насамперед для найбідніших країн, а в зоні найбільшого ризику опинилися невеликі, залежні від імпорту продовольства країни, в першу чергу в Африці.