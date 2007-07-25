Суд зупинив дію постанови Кабміну

Господарський суд Києва зупинив дію постанови Кабінету міністрів України «Про створення веб-порталу з питань державних закупівель» №652 від 23 квітня 2007 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тендерної палати, відповідна постанова суду була прийнята 23 липня за позовною заявою ТОВ «Інтернет Ком», поданою компанією як власником інформаційної системи «Державні тендери» (www.el-trade.net.ua), яка призначена для оголошення інформації про державні закупівлі.

Як повідомляв УНІАН, постановою №652 від 23 квітня уряд доручив Антимонопольному комітету створити веб-портал з питань державних закупівель і забезпечити його функціонування, а також разом з Міністерством фінансів і Державною службою спеціального зв`язку і захисту інформації забезпечити обнародування на веб-порталі документів і інформації про державні закупівлі з урахуванням положень закону про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.