Експерти: створення ПРО в Європі відповідає інтересам України

Експерти вважають, що на сучасному етапі Україна не повинна займати пасивну позицію спостерігача за переговорним процесом з питань протиракетної оборони між США та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це зазначається в дослідженні «Україна в системі протиракетної оборони НАТО: за і проти», презентованому в Інституті світової політики.

«Участь у проекті створення ПРО в Європі загалом відповідає національним інтересам України та її національній безпеці. Вона є в цілому вигідною як з політичної, економічної, так і з військової точок зору», - йдеться в дослідженні.

Експерти вважають, що позиція українського уряду у питанні ПРО має бути чіткою, мотивованою і транспарентною, мати стратегічний, а не тактичний характер.

Для цього, вважають експерти, слід досягти порозуміння з даного питання між владою та опозиційними силами, вивівши прийнятну для всіх гравців формулу участі України в ПРО на основі поглибленого експертного аналізу.

Експерти також вважають, що український уряд має врахувати, що внутрішньополітична турбулентність в Україні, зокрема, гучні політичні судові процеси, передвиборчі лихоманки суттєво підривають імідж України як держави, здатної взяти на себе відповідальність за безпеку інших країн в рамках тієї чи іншої системи.

«Внутрішньополітичні негаразди можуть спонукати міжнародних гравців і надалі ставитися до будь-яких українських пропозицій з пересторогою, тримаючи Київ на золотій дистанції – не відштовхувати остаточно, але й не допускати зближення», - йдеться в дослідженні.

Крім того, експерти вважають, що Україна має розробити та презентувати НАТО широкий пакет пропозицій можливого українського внеску до розбудови ПРО НАТО.

При цьому експерти зазначають, що необхідно врахувати, що Україна більше не повинна апелювати до потенціалу успадкованих об’єктів у Мукачевому та Севастополі, як такого, що має конкурентне підґрунтя для переговорів на тему ПРО з представниками НАТО/США чи Росії.

«Для України потрібен новий пакет пропозицій, щоб не залишитися осторонь процесу створення системи протиракетної оборони у Європі і мати можливість впливати на оптимальну модель такої системи з урахуванням власних політичних, військових та технічних інтересів», - зазначається в дослідженні.

Експерти вважають, що очікувальна позиція не в інтересах України.

«Ця позиція очікування грає не на користь України, яка має величезний науково-технічний потенціал, яка може запропонувати власних спеціалістів, які можуть надати рекомендації щодо розбудови даної системи», - сказав на презентації дослідження експерт Антон МІХНЕНКО.