Затулін приїхав до Севастополя святкувати День ВМС РФ

У Севастополі о 9 годині урочистим підняттям військово-морського прапора розпочалися святкові заходи з нагоди Дня Військово-морських сил Росії, що традиційно відзначається в останню неділю липня.

Як передає кореспондент УНІАН, після цього відбувся парад кораблів ЧФ РФ, який приймав командувач ЧФ РФ адмірал Олександр ТАТАРІНОВ.

Вітаючи з палуби ракетного крейсера «Москва» російських військових моряків О.ТАТАРІНОВ наголосив, що разом з ними день ВМС святкують представники багатьох країв, областей, міст і районів Росії, що здійснюють шефство над флотом. Адмірал подякував уряду м. Москви, главам адміністрацій, громадськість регіонів Росії за «державний підхід», які, за його словами, надають велику допомогу у підтримці бойової і технічної готовності корабельного складу.

О.ТАТАРІНОВ висловив сподівання, що «добрі відносини з органами державної влади України і АРК, міськими радами і адміністраціями місць базування флоту будуть і в подальшому зміцнюватися і розвиватися».

О 10 ранку проходженням корабля «Бора» з державними прапорами РФ і України в акваторії Севастопольської бухти розпочалося військово-спортивне свято.

На святі російських моряків присутні командувач ВМС України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ, голова Севастопольської міськадміністрації Сергій КУНІЦИН, голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, керівництво АРК, член Ради федерації РФ Олег ТОЛКАЧОВ, депутат держдуми РФ Костянтин ЗАТУЛІН, керівники регіонів РФ, представники керівництва міністерства оборони Росії, духовенство, численні гості.