У Раді Європи розкритикували проект нового КПК України

Експерти Ради Європи розкритикували проект нового Кримінально-процесуального кодексу України, який готується до затвердження.

Про це в інтерв'ю газеті “Сегодня” розповів керівник Головного управління із судоустрою Адміністрації Президента, радник глави держави Андрій ПОРТНОВ.

“Кілька днів тому ми повернулися зі Страсбурга, де експерти Ради Європи вже сформулювали свою точку зору на наш проект нового КПК. Рада Європи займалася цим питанням 3 місяці й зараз закінчила дослідження.... Експерти дали нам немало зауважень за проектом КПК. Ми в АП їх розглянули й прийшли до висновку, що абсолютну більшість зауважень ми повинні врахувати”, - сказав А.ПОРТНОВ.

За його словами, експерти запрошені в Україну на 12 грудня, і до цієї дати КПК планують доопрацювати відповідно до вимог РЄ.

“І якщо з експертами ми досягнемо взаєморозуміння, то відразу після 12 грудня проект нового КПК надійде до парламенту для обговорення в першому читанні”, - повідомив А.ПОРТНОВ.

Він підкреслив, що зауваження експертів Ради Європи носять не політичний, а лише правовий характер.

«Приміром, у питанні про затримання людини. У нашому проекті сказано, що затримання можливе на строк до 3 діб, суд може продовжити до 5 діб. Експерти рекомендували нам розписати детально, як у ці два дні, між 5 і 3 добами, здійснюватиметься змагальність процесу, чи не буде тут у прокурора більше права, ніж у адвоката. Це дійсно заслуговує на увагу, й ми це врахуємо», - сказав керівник ГУ із судоустрою АП. Тому передбачається дописати в КПК декілька абзаців, де чітко буде сказано про права й обов'язки сторін саме в ці 2 доби, зазначив А.ПОРТНОВ.

«Також багато зауважень експертів стосувалися великих повноважень наших прокурорів. Нам необхідно до цього прислухатися, і незабаром ми очікуємо створення під керівництвом Президента робочої групи з реформування законодавства про прокуратуру й адвокатуру. Адже Україна дала Європі обіцянку реформувати прокуратуру ще в 1995 році», - зазначив А.ПОРТНОВ, додавши, що лише зараз це стало реально можливим.

За його поясненням, реформувати прокуратуру не можна без ухвалення нового КПК. «Тут усе взаємопов'язане. Причому зараз і сама ГПУ виступає за скорочення деяких своїх повноважень, приміром, у частині винесення протестів, позовів, розпоряджень тощо. Ми плануємо, що в майбутньому зменшиться кількість економічних сфер, куди прокуратура взагалі зможе втручатися», - прокоментував А.ПОРТНОВ. За його словами, зараз закінчується робота над новим законом про прокуратуру.

А.ПОРТНОВ також розповів, що в новому КПК буде передбачено, на відміну від старого, норму про те, що докази можуть використовуватися слідчими органами лише після їх визнання в судах. За його словами, також будуть зміни, що стосуються адвокатів.

«Доступ до участі в суді матиме лише адвокат, який має свідоцтво органів адвокатського самоврядування. Сьогодні ж на це мають право й так звані представники інтересів обвинуваченого в суді (ними можуть бути родичі без юридичної освіти, наприклад). І представник може поводитися як завгодно, говорити що завгодно і т. ін. Він не несе ніякої відповідальності, адже у нього немає чого забрати. А у адвоката можна забрати свідоцтво», - сказав А.ПОРТНОВ.

Радник Президента, зокрема, відзначив і той момент, що прогнозується різке збільшення виправдувальних вироків в Україні. “Бо скасовується можливість відправки судом справи на додаткове розслідування. Тобто, якщо справа потрапила до суду, можуть бути лише два варіанти: або виправдувальний вирок, або звинувачувальний. Третій виключений. Слідчому і прокурору на стадії досудового слідства доведеться працювати ретельніше, доводячи провину, бо будь-яке недопрацювання приведе автоматично до виправдувального вироку”, - продовжив він.

За припущенням А.ПОРТНОВА, новий КПК може бути затверджений у другому читанні в лютому. «А потім дається 6 місяців на набуття чинності закону. За цей час треба буде навчити співробітників правоохоронних органів, суддів, як правильно застосовувати новий закон», - зазначив радник Президента.