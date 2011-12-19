Експерти назвали головну перешкоду для розвитку фондового ринку в Україні

Експерти називають головною перешкодою для розвитку фондового ринку в Україні незахищеність прав власності інвестора.

Таку думку вони висловили в рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Фондовий ринок України».

Директор компанії "Український фондовий центр" Олег ШИПАНЮК вважає, що інвестиції у вигляді IPO, як це роблять на Лондонській або Варшавській фондовій біржі, наші підприємства на нашому внутрішньому ринку залучити не можуть.

«Купувати зараз якісь українські акції іноземні інвестори однозначно не будуть, а внутрішній ринок із залучення капіталу в бізнес просто практично відсутній», - сказав він.

На думку експерта, сьогодні іноземні інвестори якщо й інвестуватимуть в українську економіку, то лише у вигляді прямих інвестицій – через більшу захищеність. «Коли ти купуєш повністю підприємство, ти якось його контролюєш, а коли ти залишаєшся міноритарієм, твої права можуть бути дуже легко порушені, зокрема й через існуюче українське законодавство, яке більшою мірою захищає акціонерів-мажоритарієв», - відзначив О.ШИПАНЮК.

На думку експерта, така тенденція не зміниться впродовж найближчого року. «По-перше, мені здається, бажання інвестувати в Україну зменшилося, дуже багато збитків за багатьма позиціями. Всі IPO, які були здійснені українськими підприємствами, мали один підсумок - в основному після розміщення акції стрімко падали. Має змінитися світова кон`юнктура фінансових ринків. Тоді, якщо вона буде більш сприятлива, гроші знову підуть в Україну. Але в світлі тих проблем, які зараз є на європейських майданчиках, а саме боргових проблем в Європі, я не думаю, що вони вирішаться дуже швидко і навряд чи матимуть позитивний ефект для України. Вони займатимуться собою, для України нічого позитивного в цьому немає», - вважає він.

При цьому О.ШИПАНЮК вважає, що відновлення більш тісних економічних відносин із Росією сприятливо вплине на економіку України в цілому, але не на український фондовий ринок. «Для фондового ринку нічого не зміниться. Фондовий ринок вимагає нових інструментів, він вимагає, щоб на ринку з`являлися якісь нові емітенти, нові папери. Я не думаю, що це відбудеться найближчим часом. Це така робота, яка має робитися всіма учасниками ринку і комісією з цінних паперів – на державному рівні. Тоді буде щось можливо. Але впродовж року нічого не зміниться на краще», - сказав він. Експерт також звернув увагу на те, що, по суті, на ринку України відсутній внутрішній інвестор. «Із часом, якщо вже матиме місце пенсійна реформа, вона буде сама підстьобувати до того, що з`являтимуться нові інструменти, виходитимуть (на фондовий ринок – УНІАН) нові підприємства. Адже у нас, по суті, немає внутрішнього інвестора на ринку. Фондовий ринок у всіх цивілізованих країнах складається з внутрішніх інвесторів – це пенсійні фонди і фонди взаємного інвестування. У нас недержавні пенсійні фонди як такі, звичайно, є, але обсяг коштів і активів у них в управлінні – це нікчемний обсяг. Тому і немає фондового ринку. А хто має вкладати в акції? Пенсійні фонди, інвестиційні фонди. Пенсійна реформа у нас ще тільки в зачатковому стані, пенсійна реформа ще не набула чинності. Я так розумію, що це буде нешвидко, 2014-2015 рік за оптимістичним сценарієм», - вважає експерт.

Начальник інвестиційно-банківського департаменту Vertex United Андрій СМОЛІН, у свою черга, вважає, що сьогодні великим компаніям нічого не заважає виходити на фондовий ринок. «Тому що ми достатньо успішно давно йдемо уторованою стежкою з розміщення наших активів у Варшаві, Франкфурті, Лондоні. Найцікавіше те, що можна було поміняти – інвестиції в компанії середньої капіталізації», - вважає він.

«Грубо кажучи, чому компанія з виручкою 300-500 млн. гривень, яка якраз перебуває на стадії зростання, не може залучити собі фінансування в капітал? Для неї відкрито лише боргове фінансування. В цьому є якась проблема. Для порівняння, такий самий конкурент в Польщі чи в іншій східноєвропейській країні, маючи такий обсяг, може спокійно залучати гроші в акції. Тут проблема в двох площинах – в політичній і економічній. В економічній площині це нестабільність гривні: як тільки виникає якась видима стабілізація курсу гривні, інвестиції в Україну зростають відразу в геометричній прогресії. Ну а для того, щоб була ця стабільність, потрібні гарні цифри платіжного балансу в нашій макроекономіці та зрозумілий прогнозований уряд. Наскільки я можу оцінити, поточними методами управління державою приватний капітал дуже був розчарований», - сказав експерт.

На думку віце-президента Gorshenin Group Олексія ЛЕЩЕНКА, головною перешкодою для розвитку фондового ринку в Україні є незахищеність прав власності інвестора. Про це він повідомив під час круглого столу "Фондовий ринок України: виклики для влади і бізнесу".

"Інститут Горшеніна провів експертне опитування учасників фондового ринку. Головною проблемою для розвитку ринку вони назвали незахищеність прав інвесторів. Також багато експертів зазначали недосконале валютне регулювання", - сказав експерт. Він відзначив, що український фондовий ринок відірваний від реального життя, у нього невелика місткість і глибина, він неліквідний і не розвинений технічно. Тому компанії вважають за краще залучати фінансування за кордоном, де одержують в 3-5 разів вищу оцінку вартості акцій. Або через банківську систему, де не потрібен такий високий рівень розкриття інформації. "Фондовий ринок вимагає прозорості. Але публічність в Україні - це ризик заходження в компанію недобросовісних учасників, що може призвести до рейдерского захоплення підприємства", - сказав експерт