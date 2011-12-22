Експерт: є надія, що інфляція буде менш як 10%

В Україні рік в макроекономічному вимірюванні завершується досить успішно. Про це заявили учасники круглого столу на тему: "Економічні підсумки 2011 року. Перспективи, прогнози і ризики на 2012 рік", який відбувся сьогодні в Києві. Круглий стіл був організований Міжнародним фондом Блейзера.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, генеральний директор аналітичного центру "Бюро економічних і соціальних технологій" (БЕСТ) Валерій ГЛАДКИЙ вважає, що за підсумками року, що минає, в Україні «є економічне зростання, є зниження споживчих цін, є надія на те, що державні фінанси буде зведено з дефіцитом, який буде значно менше, ніж минулого року, є стабільність обмінного курсу».

Коментуючи економічні перспективи в країні наступного року, В.ГЛАДКИЙ сказав, що «ситуація, швидше, невизначена, є дуже багато чинників, які впливатимуть і на економічну динаміку, і на динаміку цін та обмінного курсу наступного року, це залежить від результату газових переговорів».

За словами експерта, «є надія, що інфляція буде менш як 10%, тобто на рівні, що прогнозується сьогодні урядом – 7%. Є надія на те, що це дасть додатковий імпульс до економічного зростання, навіть, незважаючи на охолодження світової економіки».

Як відзначив директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО, більшість виступаючих відзначили позитивні макроекономічні показники поточного року, і те, що рік у макроекономічному вимірюванні завершується досить успішно. Водночас, учасники круглого столу відзначили, що «майбутній рік, зважаючи на стан світової економіки і тенденції в її розвитку, буде більш складним».

Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО сказав, що «економічне зростання в 2011 році, схоже, перевершило очікування більшої частини експертів, становивши близько 5%, практично всі сектори економіки цього року, крім промисловості, зростали більш високими темпами, ніж у 2010 році».

«З позитивної точки зору сільське господарство показало значне зростання - минулого року показувало негативні значення; будівництво вперше за кілька років показало серйозне зростання. Загалом, 2011 рік завершено дійсно непогано», - вважає експерт.

О.УСТЕНКО також відзначив, що основними драйверами зростання в 2011 році були приватне споживання, що характерно для країн більш розвинених, а також експорт, що характерно для ринків, що розвиваються, до яких відноситься й Україна.