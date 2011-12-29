Рада Європи проведе аудит молодіжної політики України

Експерти Ради Європи у 2012 році проведуть аудит молодіжної політики України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Державної служби молоді та спорту України Сергій ГЛУЩЕНКО під час підсумкової прес-конференції за результатами роботи цієї Держслужби в 2011 році.

“Приїдуть експерти, які оцінять суть молодіжної політики України, і цікаво буде подивитися на результати аудиту”, - сказав він і додав, що Рада Європи виділила для цієї програми 40 тис. євро.

С.ГЛУЩЕНКО зауважив, що на сьогодні в Україні проживає близько 14,5 млн. молодих людей віком 14-35 років. Це становить майже третину всього населення країни.

Він наголосив, що важливою для молоді проблемою залишається працевлаштування. За його даними, у 2011 році на обліку в державних центрах зайнятості було 1,5 млн. осіб, з яких майже половина – молодь.

С.ГЛУЩЕНКО зауважив, що наразі в Україні працює 98 молодіжних центрів праці, які за поточний рік працевлаштували понад 15 тис. молодих людей та надали понад 50 тис. консультаційних послуг.

Загалом упродовж 2011 року було працевлаштовано близько 300 тис. молодих осіб.

С.ГЛУЩЕНКО також нагадав, що іншим важливим напрямком діяльності Держмолодьспорту України залишається пропаганда активного та здорового способу життя.

Він зауважив, що серед країн Європи Україна все ще одна з лідерів за кількістю молоді, яка курить. “Фактично 65% юнаків та дівчат курять”, - додав він.

С.ГЛУЩЕНКО зазначив, що для залучення молоді до активного способу життя було розроблено Конституцію здорової людини та проект концепції “Загальнодержавної цільової соціальної програми формування здорового способу життя молоді України на 2013-2017 роки”.

Також він зауважив, що в держбюджеті передбачена державна підтримка програм, розроблених молодіжними та дитячими організаціями, яка щороку розподіляється за результатами конкурсу. У 2011 році для підтримки громадських організацій було виділено 10 млн. грн., а перемогу в конкурсі здобули 65 організацій.

Загалом на сьогоднішній день в Україні зареєстровано 182 всеукраїнських молодіжних громадських організацій, 19 всеукраїнських спілок молодіжних громадських організацій, 22 всеукраїнські дитячі громадські організації та близько 8 тис. місцевих молодіжних і дитячих громадських організацій.