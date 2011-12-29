ЗМІ, де будуть оголошення про виклик до суду (список)

Кабінет міністрів України затвердив перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, у яких у 2012 році розміщуватимуться оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб і свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідне урядове розпорядження, проект якого розробив Мін’юст, було ухвалене на засіданні уряду.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, розпорядження уряду видане на виконання вимог Кодексу адміністративного судочинства та Цивільного процесуального кодексу України, положеннями яких передбачено, що друкований засіб масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик протягом наступного року, визначається Кабінетом міністрів України.

Перелік друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження складено відповідно до пропозицій Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Зокрема, для розміщення оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб і свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, на 2012 рік визначені наступні друковані ЗМІ: Крим - «Крымские известия», Вінницька область – «Вінниччина», Волинська – «Волинь-нова», Дніпропетровська – «Вісті Придніпров’я», Донецька – «Донбасс-неделя», Житомирська – «Житомирщина», Закарпатська – «Новини Закарпаття», Запорізька – «Запорізька правда», Івано-Франківська – «Галичина», Київська – «Київська правда», Кіровоградська – «Народне слово», Луганська – «Наша газета», Львівська – «Експрес», «Високий замок», Миколаївська – «Рідне Прибужжя», Одеська – «Одеські вісті», Полтавська – «Зоря Полтавщини», Рівненська – «Вільне слово», «Вісті Рівненщини», Сумська – «Сумщина», Тернопільська – «Свобода», Харківська - «Слобідський край», Херсонська – «Наддніпрянська правда», «Новий день», Хмельницька – «Подільські вісті», Черкаська – «Нова доба», «Черкаський край», Чернівецька – «Буковина», «Свобода слова», Чернігівська – «Деснянська правда», Київ - «Хрещатик», Севастополь – «Севастопольские известия».