МВФ: з антикризовими заходами не слід перестаратися

Голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард попередила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі про потенційну шкоду антикризових заходів для економічного зростання, передає Бі-бі-сі.За її словами, антикризові програми повинні бути індивідуально підібрані для кожної конкретної країни і не можуть носити універсальний характер. "Ми не закликаємо до поголовного проведення програм податково-бюджетної консолідації. Для деяких країн це необхідно, але багато хто може обійтися без заходів жорсткої економії, знаходячи інші шляхи боротьби з борговою кризою", - вважає К. Лагард.



До думки К. Лагард приєднався міністр фінансів США Тімоті Гайтнер, також який вважає, що антикризові заходи можуть мати негативні наслідки, що ведуть до рецесії: "Є ризик, що на будь-яке уповільнення економічного зростання країни почнуть реагувати заходами жорсткої економії, а це невірний взаємозв'язок", - вважає Т. Гайтнер. При цьому він визнає, що для багатьох європейських країн ще тривалий час не буде ніякої альтернативи істотним бюджетним скороченням.



Деякі аналітики також відзначають потенційну шкоду політики жорсткої економії. Зокрема, американський фінансист та інвестор Джордж Сорос вважає, що бюджетна жорсткість, на якій наполягає Німеччина, укине Європу в рецесійну спіраль. "Німеччина відіграє роль європейського наглядача і змушує периферійні країни вдаватися до жорстких бюджетних обмежень. Однак реальність така, що вони приведуть економіку ЄС до стагнації, яка може зруйнувати блок", - цитує РосБізнесКонсалтинг.