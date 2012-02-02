ООН перевірить, як в Україні знущались над біженцями

Управління Верховного комісара ООН (УВКБ ООН) з питань біженців стурбоване ситуацією з біженцями, які знаходяться у пунктах тимчасового перебування іноземців (ПТПІ) у Волинській та Чернігівській областях.

Про це УНІАН повідомили у Регіональному представництві УВКБ ООН у Білорусі, Молдові та Україні.

"Ситуація залишається проблематичною, незважаючи на кілька візитів працівників УВКБ ООН, юристів неурядових організацій та представників влади. З метою з’ясування ситуації на наступні тижні заплановані додаткові візити, які включатимуть спілкування із затриманими", - йдеться у повідомленні.

За інформацією представництва, більше 100 осіб протестують проти свого затримання або стверджують, що їм відмовляють у можливості використати право подати заяву про надання статусу біженця.

"Деякі особи, засуджені до одного року затримання за спробу перетнути державний кордон без належних документів, протестують проти обмеження свободи, погрожуючи вдатися до більш рішучих форм протесту. Деякі стверджують, що вони є неповнолітніми без супроводу дорослих, вихідцями із Сомалі, які у відповідності до міжнародних та українських стандартів заслуговують на особливу увагу", - повідомили у представництві.

Зараз УВКБ ООН не в змозі перевірити всі відомості, які офіс продовжує отримувати. "Залишається незрозумілим, чому так багато осіб, які стверджують, що вони є неповнолітніми, органами влади вважаються дорослими, адже Міністерство охорони здоров’я лише нещодавно розпочало розробку процедури оцінки віку. Визначення справжнього віку, а іноді і встановлення особи, є досить складним завданням у будь-якій ситуації. Відтак, УВКБ ООН висловлює свою готовність сприяти органам влади у вирішенні існуючих проблем у найбільш прийнятний спосіб", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до наявної в УВКБ ООН інформації, у ПТПІ "Волинський" перебувають кілька родин з дітьми з Афганістану. "Це означає, що впродовж місяців діти шкільного віку залишаються без доступу до освіти", - наголошують у Представництві УВКБ ООН.

УВКБ ООН також висловило особливу стурбованість з приводу останніх повідомлень, отриманих 30 січня, про дії міліції стосовно затриманих у пункті "Волинський".

"УВКБ ООН перевіряє численні твердження, які надходять, і чекає на інформацію від двох членів Комісії з питань попередження катувань та співробітників Державної міграційної служби, які сьогодні вивчають ситуацію на місці та мають поспілкуватися із затриманими", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародна організація Amnesty International звернулася до влади України із закликом припинити жорстке поводження з біженцями. За інформацією організації, 30 січня правоохоронці, озброєні дубинками, примушували біженців у пункті тимчасового перебування у Журавичах Волинської області припинити голодування і знімали цей процес на відео.

За даними Amnesty International, серед затриманих перебувають 60 сомалійців і шестеро еритрейців, у тому числі 20 дітей. Біженці оголосили голодування на знак протесту проти незаконного утримання під вартою з 6 січня.

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Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зазначає, що новий закон про біженців в Україні, який набрав чинності 4 серпня 2011 року, на відміну від стандартів Євросоюзу, не передбачає додаткового захисту для ситуації невибіркового насильства.

Про це йдеться у доповіді щодо ситуації з правами людини в світі 2012 року, оприлюдненої на сайті організації.

“На момент підготовки цього огляду працівники міграційної служби часто відмовляли в наданні тимчасового чи додаткового захисту в очікуванні роз’яснень від Кабінету міністрів. Особи, що шукають притулку, залишаються вразливими для довільного затримання, поліцейських утисків і тортур”, - йдеться у документі.

Human Rights Watch, зокрема, наводить приклад депортації в Афганістан у березні 2011 року щонайменше 10 осіб, які шукали притулку, ще до того, як деякі з них змогли оскаржити відмову у наданні притулку. При цьому, зазначається у доповіді, цим особам під час слухань про надання притулку не було забезпечено адекватне юридичне представництво та послуги перекладача.

При цьому, як ідеться у доповіді, ці особи утримувалися під вартою в аеропорту “Бориспіль”, а деяких з них прикордонники понад добу тримали у наручниках.