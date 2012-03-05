Україна хоче цивілізовано розв'язати пробему безпритульних собак

Українська влада докладає зусиль для цивілізованого вирішення проблеми безпритульних тварин, але закликає активістів усвідомлювати, що для ефективного вирішення цієї справи необхідно щонайменше 3-4 роки.

Про це йдеться в заяві Посольства України у Варшаві, оприлюдненій 3 березня в зв'язку з пікетуванням дипредставництва представниками польських організацій із захисту тварин, текст якої передано УНІАН.

«Україна вживає заходів для вирішення проблем безпритульних тварин цивілізованим шляхом, а окремі випадки жорстокого поводження з безпритульними тваринами не є офіційною політикою Української держави», - зазначено у документі.

Дипломати нагадали, що глава українського уряду Микола АЗАРОВ дав розпорядження владі на місцях зайнятися вирішенням цієї проблеми, зауваживши, що у поточному році на будівництво притулків для бездомних собак буде виділено 30 мільйонів гривень.

«Ми розраховуємо, що будівництво спеціалізованих закладів європейського зразка для безпритульних тварин дозволить забезпечити населенню українських міст належні та безпечні умови життя. Адже, непоодинокими є випадки нападу чотирилапих безхатченків на людей», - зауважили у посольстві.

Дипломати також зазначили, що на початку лютого Міністерство екології та природних ресурсів України підписало 2 меморандуми про співпрацію з міжнародною благодійною організацією Vier Pfoten International, які передбачають реалізацію спільної програми ідентифікації та стерилізації безпритульних тварин у Донецьку, Києві, Львові та Харкові та створення мережі мобільних клінік для бездомних собак.

«Водночас, варто наголосити, що проблему безпритульних тварин в Україні неможливо розв’язати протягом тижня. Для комплексного підходу та ефективного розв’язання цього питання необхідно 3-4 роки», - наголосили у посольстві.

Як повідомляв УНІАН, кілька десятків осіб пікетували дипломатичне відомство України у Варшаві домагаючись припинити масові вбивства бездомних собак, які, за даними організаторів акції, мають місце в українських-містах організаторах цьогорічного чемпіонату Євро- 2012.

За даними представника Варшавського відділу Асоціації захисту тварин, місцева влада в кожному з українських міст - організаторів Євро 2012 могли вже вбити від 13 до 18 тисяч собак.

Довідка УНІАН. Україна та Польща виграли право організації Євро 2012 в квітні 2007 року, а матчі чемпіонату відбудуться на початку літа цього року в Києві, Донецьку, Львові та Харкові.