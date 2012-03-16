Експерти: Майбутнє відносин України і ЄС залежатиме від виборів

Підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом може відбутися наприкінці року, якщо парламентські вибори в Україні відбудуться демократично.

Таку думку Інституту Горшеніна висловила директор Європейського Центру сучасної України (Брюссель, Бельгія) Інна КІРШ, коментуючи майбутнє парафування угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі України з Євросоюзом, повідомили УНІАН в Інституті.

«Якщо вибори відбудуться чесно і за стандартами, то дискусії про європейське устремління України вже не буде», - відзначила вона.

І.КІРШ вважає, що у разі проведення демократичних виборів до українського парламенту угода про асоціацію з ЄС може бути підписана наприкінці цього року, проте вона виключає можливість створення лише економічного союзу.

«У цьому ніхто не зацікавлений. Для нас, для ЄС, з першого дня було зрозуміло, що це повний пакет – або все, або нічого», - заявила експерт.

Саме парафування угоди, на думку експерта, на українсько-європейські відносини не вплине, але посилить позицію України у відносинах із РФ. «Це тільки один крок, який було передбачено вже давно. Що стосується Росії, то це, звичайно, чітко посилить позицію України в переговорах із Росією, тому що тоді шлях більш ясний. Росіяни до кінця прагнули уникнути цієї ситуації. Вони (Росія) все одно будуть все робити для того, щоб підписання не відбулося. Ось для нас це тільки перший крок. Ми хотіли, щоб договір було підписано ще до виборів. Але це вже не дуже ймовірно, тому що таймінг такий, що текст буде готовий лише в червні через літні канікули країн-членів (ЄС). Але надія є, що підписання відбудеться до кінця року», - сказала І.КІРШ.

Польський історик і політолог Лукаш АДАМСЬКИЙ висловив думку, що парафування угоди про асоціацію не є значущою подією. «Парафування угоди про асоціацію, що планується на 30 березня, буде суто технічним кроком. Воно лише підтвердить, що парламентери ЄС і України узгодили такий, а не інший, текст договору, який буде передано для затвердження уповноваженими органами обох сторін», - сказав він.

«Зрозуміло, парафувати документ можна було ще в грудні минулого року, оскільки такий крок не мав би практично жодних правових наслідків і зобов'язань для ЄС. Проте наростаюча криза у відносинах ЄС з Україною через згортання демократичних механізмів в Україні та вільного політичного змагання – політичні розправи над Юлією ТИМОШЕНКО і Юрієм ЛУЦЕНКОМ є найбільш відомими проявами цієї тенденції – схилили ЄС не парафувати документ урочисто під час саміту Україна-ЄС», - наголосив експерт.

За його словами, саме тому, а також враховуючи медіальний характер політичних самітів, лідери європейських держав побоювалися, що вони тільки допомогли б Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ позитивно представляти в українських ЗМІ його зовнішню політику, а також надіслали б помилковий сигнал політичним і економічним елітам України. Цей сигнал полягав у тому, що «ЄС змирився з авторитарним правлінням В.ЯНУКОВИЧА і його команди, зокрема, з судилищем над лідерами опозиції», сказав Л.АДАМСЬКИЙ.

Експерт вважає, що «парафування угоди за відсутності політичних урочистостей, нишком, такої загрози не несе. Звідси і намір парафувати документ 30 березня».

Л.АДАМСЬКИЙ також відзначає, що майбутнє українсько-європейських відносин великою мірою залежить від перебігу майбутніх парламентських виборів, запланованих на осінь 2012 року. «Якщо вони відбудуться прозоро і – найбільш бажано – за участю ТИМОШЕНКО і ЛУЦЕНКА, угода, думаю, буде скоро ратифікована і набуде чинність в 2013 році. Проте такий варіант подій здається мені маловірогідним. Переважна більшість урядових еліт в Україні – як, втім, і в інших пострадянських державах, – не знають поняття політичного самообмеження. Європейська політична культура, що спирається на принцип верховенства закону, дотримання демократичних свобод і політичного плюралізму, а також розділення судової і виконавчої влади, їм ментально чужа і незрозуміла. Тому я побоююся порушень українського законодавства і Конституції (так як я її тлумачу, не українські суди) в таких масштабах, що відносини України з ЄС стануть тільки ще прохолоднішими. Події 2004 року, як, втім, і кілька інших голосувань, що відбулися в незалежній Україні, лише підтверджують можливість фальсифікації підсумків голосування та інших злочинів», - вважає польський експерт.

При цьому він скептично ставиться до перспективи підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС без політичної частини документа. «Звичайно, створення поглибленої Зони вільної торгівлі між ЄС і Україною можливо і без політичної асоціації. Але ЄС тривалий період відхиляв такий варіант, побоюючись, що таким чином він позбудеться інструментів дії на українську владу. Тим більше, зараз, думаю, ЄС не буде схильний розглядати такий варіант. Повністю, звичайно, не можна виключати такий сценарій, оскільки до такого варіанту країни можуть схилити їх економічні інтереси і бажання запобігти приєднанню України до інтеграційних проектів, що виходять з Росії. Але все ж таки, я думаю, що про це не йтиметься, особливо найближчі рік-два», - відзначив Л.АДАМСЬКИЙ.

«Загалом можна сказати, що через політичну розправу над лідерами опозиції в Україні обидві сторони попали в безвихідь, не будучи в змозі підписати бажаний ними обома документ. ЄС є заручником своїх цінностей, політичної культури і своєї позиції в переговорах з Україною впродовж останніх кількох років. Українська влада після багатократних (і абсолютно непереконливих) заяв, що суди в Україні незалежні, не хоче втрачати обличчя і визнавати політичний характер процесів над лідерами опозиції. Таким чином, вони теж є заручником власних помилок і власного розуміння політики», - вважає Л.АДАМСЬКИЙ.

Нагадаємо, що процедура парафування Угоди про асоціацію має відбутися в Брюсселі 30 березня 2012 року.